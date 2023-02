Europa League dolceamara per Juve e Roma: le avversarie

Missione compiuta per la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho nel giovedì di coppa, con le compagini italiane che hanno sconfitto Nantes e Salisburgo nei playoff di Europa League conquistando l’accesso alla fase successiva del torneo. Dopo la retrocessione dalla Champions League, il netto successo dei bianconeri in casa dei francesi dà il buon umore che serve alla squadra in un contesto societario poco felice (vi abbiamo parlato dell’inchiesta che coinvolge il club), mentre per la Roma si tratta dell’ennesimo risultato positivo in Europa col sogno di bissare il successo dello scorso anno in Conference League.

Ma chi ci sarà nel cammino delle due italiane verso la finale della Puskas Arena di Budapest del 31 maggio 2023? Venerdì 24 febbraio sono andati in scena a Nyon i sorteggi per gli ottavi di finale che hanno sancito le prossime avversarie.

Juventus e Roma, le prossime avversarie in Europa League

Il quadro dei sorteggi poteva di certo essere peggiore, ma dall’urna di Nyon c’è chi può uscirne felice e chi, invece, con un sorriso dolceamaro. È andata bene alla Juventus di Massimiliano Allegri che nel prossimo doppio match di Europa League (del 9 e 16 marzo 2023) si troverà ad affrontare i tedeschi del Friburgo. I due match, che saranno visibili come sempre in streaming su DAZN, vedranno il ritorno in Italia anche di Vincenzo Grifo, talento della squadra della Bundesliga.

I pronostici vedono favoriti i bianconeri che, seppur non avendo mai sfidato il Friburgo, hanno una tradizione positiva con le tedesche. Le statistiche, infatti, dicono che la Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro formazioni tedesche in competizioni UEFA, con l’unica sconfitta nel periodo arrivata contro il Bayern Monaco il 16 marzo 2016. I bianconeri, poi, non sono mai stati eliminati da una squadra tedesca tra Coppa UEFA e Europa League in nove doppi confronti. Ma attenzione al Friburgo, imbattuto in Europa in questa stagione e autentica sorpresa in Germania.

Diverse le sorti della Roma, con i giallorossi che hanno pescato gli spagnoli della Real Sociedad. Avversario ostico per Mourinho e i suoi, club capace di passare i gironi della competizione mettendosi alle spalle il Manchester United (sconfitto all’Old Trafford per 1-0). Squadra da temere, terza nella Liga alle spalle di Barcellona e Real Madrid, ma soprattutto davanti all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Per gli uomini di Mourinho, quindi, urna dolceamara che poteva di certo regalare avversari migliori.

Europa League, dove vedere gli ottavi

Come detto, il doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Europa League andrà in scena il 9 e 16 marzo 2023, con Juventus e Roma che giocheranno le prime gare in casa per poi trasferirsi in Germania e Spagna per il ritorno.

Tutte le partite di Europa League, così come quelle di Conference League, saranno trasmesse in diretta streaming e on demand su Dazn.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.