Europa e Conference: dove vedere Fiorentina, Juve e Roma

Il percorso in Europa di Fiorentina, Juventus e Roma continua. Dopo aver conquistato i quarti tutte e tre le squadre dovranno ora dimostrare di poter competere per la vittoria finale delle rispettive competizioni: i viola saranno impegnati in trasferta nell’andata della doppia sfida contro i polacchi del Lech Poznan, mentre i bianconeri ospiteranno in casa i portoghesi dello Sporting Lisbona e i giallorossi voleranno in Olanda per affrontare il Feyenoord.

Europa e Conference: le partite di Fiorentina, Juve e Roma

La squadra di Vincenzo Italiano sembra aver ormai raggiunto definitivamente anche in campionato quella continuità di risultati che ha fatto fatica a trovare nel girone di andata della Serie A, ma che ha sempre dimostrato di avere in coppa.

La Fiorentina affronterà ai quarti di Conference League il Lech Poznan che, per il periodo di forma mostrato dai viola nelle ultime partite, può essere un avversario alla portata. I polacchi, però, sono arrivati a questo punto della competizione trascinati da due dei migliori attaccanti del torneo (Ishak e Skoras) e con zero gol subiti nelle ultime cinque partite. Numeri che ne fanno una squadra da non prendere sotto gamba.

Sicuramente più insidiosa la contendente per il passaggio alla semifinale in Europa League della Juventus: lo Sporting Lisbona, retrocesso dalla Champions come i bianconeri, si presenta all’Allianz Stadium dopo aver eliminato l’Arsenal capolista del campionato inglese.

La sfida in programma giovedì sarà la seconda in assoluto tra le due squadre, che in precedenza si sono affrontate nella fase a gironi della Champions League 2017/18, quando la Juventus vinse 2-1 in casa, prima di pareggiare 1-1 in Portogallo.

In generale, nei 15 precedenti europei contro le squadre italiane, lo Sporting non è mai riuscito a vincere in trasferta.

Sempre ai quarti di Europa League andrà in scena la stessa partita che un anno fa ha portato la Roma a vincere la prima edizione della Conference: la squadra di José Mourinho ritroverà il Feyenoord, che nei tre precedenti contro i giallorossi non ha mai vinto.

La gara di giovedì al De Kuip sarà però molto diversa dalla finale giocata a Tirana il 25 maggio 2022. Gli olandesi si presenteranno in casa da primi in campionato e con l’attacco migliore dell’Europa League finora, grazie alle 21 reti segnate in otto partite, 7 delle quali rifilate allo Shakhtar Donetsk nell’ultima partita.

Fiorentina, Juve e Roma in Europa: come vederle

Lech Poznan-Fiorentina , Juventus-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma si potranno vedere giovedì 13 aprile in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita della Roma è disponibile a partire dalle 18.45 per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (2013) e Sky Sport (numero 252). Stessi canali della Juventus, che però scenderà in campo alle 21, in contemporanea con la gara della Fiorentina su Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). I viola saranno trasmessi inoltre in chiaro su TV8.

Tutte e tre le gare saranno trasmesse anche su Now TV che propone in streaming il grande calcio della Serie A, di Champions, Conference e Europa League.

