Europa e Conference: dove vedere Fiorentina, Juve e Roma

Le semifinali di Europa e Conference League sono a portata di mano e le italiane ci credono. Sicuramente la Fiorentina, che vede il traguardo a un passo grazie al 4-1 con il quale si è imposta in Polonia contro il Lech Poznan, dimostrando ancora una volta la grande sintonia con la coppa europea. Anche la Juventus ha le carte giuste per puntare al penultimo scalino verso la vittoria dell’Europa League: l’1-0 dell’andata in casa la porta avanti nella sfida contro lo Sporting Lisbona, che rimane però un’avversario più che temibile, soprattutto in Portogallo. Discorso più complicato per la Roma che deve recuperare lo svantaggio di un gol subito contro il Feyenoord, ma che potrà sfruttare la spinta del suo pubblico in uno stadio Olimpico per l’ennesima volta tutto esaurito.

Europa e Conference: le partite di Fiorentina, Juve e Roma

Se riuscissero a ribaltare il risultato contro gli olandesi, già battuti nella finale di Conference dello scorso anno, i giallorossi potrebbero raggiungere per la settima volta nella sua storia la semifinale di una competizione europea.

Le ultime tre volte che i giallorossi hanno disputato i quarti di finale in competizioni europee hanno sempre raggiunto la semifinale (2017/18 contro il Barcellona in Champions League, 2020/21 contro l’Ajax in Europa League e 2021/22 contro il BodoGlimt in Conference League).

La Juventus, al contrario, è stata eliminata nelle ultime due occasioni in cui ha disputato i quarti di finale in competizioni europee (contro l’Ajax nel 2018/19 e il Real Madrid nel 2017/18, entrambe le volte in Champions League), ma consolidando il vantaggio ottenuto a Torino i bianconeri potrebbero raggiungere una semifinale di una competizione europea che manca dal 2016/17, quando nella massimo trofeo continentale affrontò il Monaco.

La Fiorentina invece, sbrigando la pratica Lech Poznan, quasi una formalità se non si trattasse di calcio, tornerebbe a giocare una semifinale europea a distanza di otto anni dall‘ultima volta: nella stagione 2014/2015 venne eliminata dal Siviglia (doppia sconfitta per 3-0 e 0-2) che si sarebbe rivelata alla fine la vincitrice di quell’edizione dell’Europa League.

Fiorentina, Juve e Roma in Europa: come vederle

Fiorentina-Lech Poznan, Sporting Lisbona-Juventus e Roma-Feyenoord si potranno vedere giovedì 20 aprile in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita della Fiorentina è disponibile a partire dalle 18.45 per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (numero 254). Juventus e Roma scenderanno in campo alle 21: i bianconeri saranno trasmessi su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (numero 254), mentre i giallorossi su Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253), oltre a essere visibili anche in chiaro su TV8.

Tutte e tre le gare saranno trasmesse anche su Now TV che propone in streaming il grande calcio della Serie A, di Champions, Conference e Europa League.

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su Dazn.

