Dybala fa causa alla Juventus: il divorzio può costare caro

Allarme rosso in casa Juventus, o per meglio dire giallorosso. L’ex Paulo Dybala, sbarcato in estate alla Roma, potrebbe infatti inguaiare e non poco la Vecchia Signora con richieste monstre emerse in sede di interrogatorio nell’ambito del caso plusvalenze. L’argentino, fresco campione del Mondo, avrebbe infatti intenzione di andare ben oltre la causa e tramite il suo avvocato Luca Ferrari ha fatto tremare i bianconeri.

Dybala fa causa alla Juve, richiesta milionaria

Stando all’audizione in Procura del legale dell’argentino nell’ambito dell’inchiesta Prisma, infatti, la Joya sarebbe intenzionata a portare avanti la causa chiedendo al club bianconero una cifra da capogiro come rimborso danni. Secondo quanto emerso da La Repubblica, Dybala e il suo legale avrebbero messo sul piatto una richiesta vicina ai 54 milioni di euro, cifra che alla mano sarebbe data dalla differenza tra quanto avrebbe dovuto guadagnare l’argentino col mancato rinnovo con la Juve e il contratto poi firmato con la Roma, più il rimborso per le mensilità non ancora ricevute relative alla seconda “manovra stipendi”.

Nuovi retroscena sulla separazione con Dybala che di certo non fanno piacere alla Juve e che, anzi, fanno tremare sempre più la Vecchia Signora. Luca Ferrari, legale di Dybala, ha quindi sottolineato le intenzioni del suo assistito: “Se entro aprile la Juventus non pagherà gli stipendi arretrati a Dybala, la causa sarà uno scenario non remoto“.

Dybala chiede i danni

Ma da cosa nascerebbe la richiesta monstre di Dybala? Facendo un po’ i conti relativi ai mancati introiti per il suo assistito dopo la fumata nera sul rinnovo in bianconero, Luca Ferrari sarebbe pronto a intentare la causa che potrebbe portare al rimborso di 54 milioni. Alla base c’è la mancata firma su quell’accordo tra l’argentino e la Juve dello scorso anno, una firma che era data come pura formalità finché non arrivò il dietrofront di Arrivabene. Questa decisione avrebbe fatto perdere alla Joya quasi 50 milioni di euro. Cifra che Ferrari ha quantificato entrando nel dettaglio e chiarendo anche la posizione del suo assistito sulla questione (qui vi avevamo parlato dell’addio alla Juve di Paulo Dybala).

In totale, per la separazione da Dybala la Juve rischierebbe una causa da circa 54 milioni. Esattamente “la differenza in 5 anni tra il contratto con la Roma (euro 20.155.000 lordi complessivi) e il contratto non concluso con Juventus (euro 69.652.000 lordi complessivi)” più gli stipendi arretrati.

Una minaccia di causa che potrebbe quindi trasformarsi in realtà nel breve tempo per la Juventus, col legale dell’argentino che è stato chiaro: “L’ultima cosa che vorrebbe fare Paulo è far causa alla Juventus perché lo metterebbe in mezzo a una tempesta mediatica. Ma non vuole rinunciare agli arretrati della seconda manovra stipendi”. Quindi? I bianconeri sono al bivio: pagare gli arretrati all’argentino o rischiare la causa milionaria. In una situazione o nell’altra, comunque, dalle casse dei piemontesi andranno in fumo diversi milioni.

