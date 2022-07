Di Maria inizia la sua avventura alla Juventus: le cifre record dell’affare

Era stato sognato, chiamato, annunciato in pompa magna e alla fine è arrivato a destinazione. Atterrato all’aeroporto Caselle di Torino nella notte, Angel Di Maria è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus. In mattinata si sono svolte le visite mediche e a seguire la firma del contratto che legherà il fuoriclasse argentino ai bianconeri a cifre record (e intanto il Palermo diventa arabo: ecco i numeri del City e dello sceicco Mansour).

L’arrivo di Di Maria alla Juventus

Che l’approdo (fisico) di Di Maria alla Juventus fosse un vero e proprio evento lo si è chiaramente visto da un episodio su tutti: il volo privato del Cessna 560XL che da Parigi lo ha portato a Torino ha registrato ben 6mila spettatori sul visualizzatore web del tragitto aereo. Una volta atterrato, alle 22:40, l’ex PSG si è recato al J Hotel, dove a partire dalla prossima settimana si ritroverà in ritiro con i suoi nuovi compagni di squadra.

L’avventura all Juventus per il “Fideo” è iniziata con l’accoglienza dei tifosi in visibilio (circa 200 ad attenderlo) e le programmate visite mediche presso il J Medical, prima dell’incontro coi dirigenti e la firma del contratto. Lunedì il giocatore incontrerà la squadra e l’allenatore Massimiliano Allegri per la prima seduta di allenamento collettivo alla Continassa.

Il contratto e l’affare di Maria

Il contratto di Angel Di Maria prevede uno stipendio di 7 milioni di euro per una singola stagione, con opzione di rinnovo per la successiva. La somma comprende 5,5-6 milioni di euro di parte fissa ai quali vanno aggiunti i bonus. Un ingaggio non lontano da quello che percepiva al Paris Saint-Germain: 7,5 milioni di euro (a Parigi si trasferisce invece un calciatore italiano: Gianluca Scamacca).

Per la compravendita invece la Juventus non ha sborsato nulla, visto che il 34enne è arrivato a parametro zero. Il che lo proietta come il vero colpo di mercato della Serie A (assieme al ritorno di Lukaku all’Inter), visto che la quotazione attuale del calciatore ex Real Madrid è di 12 milioni di euro, secondo il sito specializzato Transfermarkt.

L’argentino ha scelto la Juventus nonostante la corte di altre squadre, tra cui il Benfica, per avere la possibilità di giocare in Europa per almeno un altro anno. L’obiettivo finale di Di Maria è però quello di finire la carriera in patria, magari giocando per il suo amato Rosario Central.

Il Decreto Crescita e il mondo del calcio

Per l’affare Di Maria la Juventus non potrà usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Crescita, visto che viene meno il requisito secondo cui un tesserato dovrebbe restare per due stagioni continuative in Italia. Ma, nello specifico, cosa c’entra il provvedimento del Governo col calcio?

L’articolo 5 del decreto, intitolato “Rientro dei cervelli”, era stato pensato per favorire l’arrivo in Italia di lavoratori (italiani o stranieri) residenti all’estero attraverso l’istituzione di un regime fiscale agevolato reso attivo a partire dal 1° gennaio 2020.

La misura ha in parte riscritto l’articolo 16 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, che già prevedeva un trattamento “privilegiato” per i lavoratori giunti in Italia. In particolare, ha abbassato la tassazione sul reddito dal 45% a circa il 25% per i lavoratori che non sono stati residenti nel nostro Paese nei due anni precedenti e che si sono impegnati a farlo per i due successivi.