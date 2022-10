DAZN regala 7 giorni per vedere il calcio: offerta valida per pochissimo

Calcio che passione, da oggi e per tre giorni ancora di più. Per i super appassionati, ma anche per i semplici curiosi, DAZN ha attivato un’offerta speciale valida fino a mercoledì 26 ottobre: per tutti coloro che attivano un nuovo abbonamento, i primi 7 giorni sono offerti direttamente dal colosso dello streaming.

7 giorni di sport incredibili offerti da DAZN, riservati ai nuovi clienti. Se vi piace l’offerta e scegliete di mantenere l’abbonamento, l’offerta si rinnoverà automaticamente come piano DAZN STANDARD al costo standard di 29,90 euro al mese. Potete comunque disdire in qualunque momento, senza vincoli né costi.

I piani di abbonamento DAZN

I piani abbonamento attivi per DAZN in questo momento sono 2: STANDARD e PLUS, con caratteristiche e possibilità differenti di fruizione dei contenuti sulla piattaforma. Tutte le info sulle due tipologie di abbonamento a questo link.

DAZN prevede che l’accesso al servizio sia possibile solo per le persone che appartengono allo stesso nucleo domestico. Chi usufruirà del piano STANDARD potrà visualizzare contenuti in contemporanea su 2 dispositivi solo se entrambi connessi alla stessa rete internet della propria casa. Con il piano PLUS invece si potranno vedere contenuti in contemporanea anche attraverso 2 reti internet differenti.

Ma cosa si può vedere in questi 7 giorni speciali regalati da DAZN? Ecco il meglio dello sport assolutamente da non perdere:

Serie A

– Juve – Lecce

– Inter – Sampdoria

– Milan – Torino

Lazio e Roma

Cosa si può vedere con l’abbonamento a DAZN

Ma DAZN non è solo calcio. Oltre a tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League, sulla piattaforma, sia online che on demand, si possono vedere anche la Serie BKT, la Liga Santander, l’NFL e molto altro sport.

In particolare, ecco cos’è incluso nell”abbonamento mensile a 29,90 euro:

il calcio italiano e internazionale :

– tutta la Serie A TIM e la Serie BKT

– la UEFA Europa League i migliori match della UEFA Conference League

– la Liga Santander e il calcio internazionale

– i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro

– l’UFC, Matchroom e Golden Boy per la boxe

– iL football americano dell’NFL e le freccette

– il canale ZONA DAZN è disponibile su Sky per i clienti Sky con un abbonamento TV attivo

– una playlist di eventi di Serie A TIM, contenuti originali DAZN e molto altro​.

DAZN si può guardare su mobile, smartphone e tablet, su smart tv, computer e console: l’elenco completo dei dispositivi che supportano DAZN lo trovate qui.

Come vedere il calcio e lo sport su Dazn

Per chi non conoscesse le offerte Dazn, le potete trovare cliccando qui, usufruendo di sconti e promozioni che regolarmente vengono messi a disposizione. Il costo di Sky Q è invece di 9 euro una tantum (il costo di attivazione), più l’abbonamento personalizzato a Sky, a partire da 14,99 euro al mese.

Le tariffe degli abbonamenti hanno subito un variazione poco tempo fa: qui vi abbiamo spiegato i motivi per cui è cambiata la politica sulla doppia utenza di DAZN e qui vi abbiamo parlato delle polemiche riguardo il cambio di prezzi.

Ricordiamo che dall’8 agosto Dazn ha stretto un importante accordo commerciale con Sky per la visione delle partite di calcio (tutti i dettagli qui).

