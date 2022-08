Cosa cambia per i clienti Dazn dopo i disservizi: le novità

L’Agcom, nella seduta di Consiglio del 5 luglio, aveva approvato gli impegni proposti da Dazn nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato il 3 febbraio scorso ai danni della piattaforma di streaming. Alla fine dello scorso anno, l’Agcom aveva ordinato infatti a Dazn di creare un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente e adottare ogni accorgimento tecnico per prevenire eventuali malfunzionamenti nella trasmissione live delle partite di calcio.

Il procedimento – ha spiegato l’Autorità prima dei nuovi disservizi del 14 agosto – era stato avviato dopo che era emerso che la società non aveva messo a disposizione degli utenti alcun numero telefonico, gratuito o a pagamento, dedicato all’assistenza clienti, non consentendo di poter interagire con una persona fisica.

Inoltre, “gli accorgimenti di natura tecnica, adottati da Dazn al fine di prevenire i malfunzionamenti della piattaforma di origine del video streaming, non avevano ancora portato significativi benefici per gli utenti”, scriveva l’Agcom.

Come emerso dalle segnalazioni arrivate, riportate anche dalle associazioni dei consumatori, gli utenti avevano continuato a rilevare problemi di mancata visione, totale o parziale, degli eventi o scarsa qualità delle immagini, spiega l’Agcom. Per questo l’Aurotià è arrivata, il 5 luglio scorso, ad approvare gli impegni che Dazn si è proposta di rispettare.

Eccoli nel dettaglio, ed ecco dunque cosa ci sarà di nuovo nel servizio offerto ai propri clienti:

