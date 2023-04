Coppa Italia, dove vedere Juve-Inter gratis in TV

In Coppa Italia è arrivato il tempo dei verdetti. Stasera alle 21 andrà in scena la semifinale di andata tra Juventus e Inter, uno scontro che ha tutto l’aspetto di essere una finale anticipata, se non altro perché è stata quella della scorsa edizione, vinta dalla squadra di Simone Inzaghi in uno scoppiettante 2-4. Quest’anno dall’altra parte del tabellone ci saranno Fiorentina e Cremonese e sia i Bianconeri che i Nerazzurri non vogliono lasciarsi scappare l’occasione per provare a mettere in bacheca un trofeo in una stagione per entrambi accidentata.

Coppa Italia, dove vedere Juve-Inter: la semifinale

“Faremo tutto il possibile per centrare la finale, dobbiamo essere bravi a riempire le settimane di maggio” è stato il pensiero espresso dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del primo round con l’Inter nelle semifinali di Coppa Italia.

“Siamo in corsa su tre fronti, ma niente e nessun risultato deve spostare qualcosa a livello mentale – ha aggiunto l’allenatore dei bianconeri – e alla Continassa deve regnare l’equilibrio: detesto facili entusiasmi o depressioni, basta poco per cambiare il giudizio.”

Nella storia della Coppa Italia, quella tra Juventus e Inter è la gara che si è giocata più volte: 34 partite, 15 vinte dai bianconeri e 11 dai nerazzurri, con otto pareggi. La Juventus ha però sempre superato il turno nelle cinque semifinali di Coppa Italia disputate contro l’Inter (nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21). In otto di queste nove sfide i bianconeri sono rimasti imbattuti.

Nelle 10 delle ultime 12 sfide tra le due squadre in Coppa Italia i nerazzurri sono rimasta imbattuti, anche se entrambi i successi bianconeri sono arrivati in semifinale.

Calcio di inizio di Juventus-Inter all’Allianz Stadium questa sera, martedì 4 aprile, alle 21. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5.

Le sfide in Europa di Juve e Inter

La semifinale di ritorno si giocherà poi il 26 aprile a San Siro, ma nel frattempo Inter e Juventus saranno protagoniste in Europa in due impegni che valgono una fetta altrettanto considerevole della stagione, se non di più.

I bianconeri punteranno a riscattare una stagione compromessa dai 15 punti di penalizzazione in campionato nel doppio confronto dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona, non solo per cercare di portare a casa un trofeo continentale che manca da 27 anni, ma soprattutto per centrare la qualificazione in Champions, obiettivo vitale per le casse del club.

I nerazzurri proveranno ad approfittare del sorteggio benevolo di Nyon che gli ha permesso di schivare le maggiori favorite della competizione, per arrivare in semifinale di Champions

