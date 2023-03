Champions, prezzi alle stelle per i biglietti dei quarti di finale

Dopo il tour de force che ha visto impegnati i club di tutta Europa nel periodo tra inizio gennaio e fine marzo, la sosta dedicata alle partite della Nazionale (con l’Italia impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Europei del 2024 in Germania) consentirà alle squadre di recuperare le forze in vista del rush finale di stagione. Da sempre, il periodo dell’anno che coincide con l’arrivo della primavera è quello decisivo per determinare trionfi e fallimenti, sia in campionato che nelle coppe europee.

Per quanto riguarda la Serie A, quello tra aprile e maggio sarà il periodo in cui arriveranno tutti i verdetti, a cominciare da quello per lo Scudetto (quasi scontata la vittoria del Napoli di Luciano Spalletti, capolista con largo margine sulle inseguitrici), per proseguire con i piazzamenti europei (c’è grande bagarre) e le retrocessioni. Ma la tensione salirà alle stelle per le compagini impegnate nei quarti di finale di Champions League: dopo diversi anni di penuria, il nostro Paese torna ad essere rappresentato da ben 3 team, con i partenopei che sfideranno il Milan (in un derby tutto nostrano) e l’Inter impegnata contro i portoghesi del Benfica.

Champions League, prezzi folli per i biglietti dei quarti di finale

A proposito della coppa dalle grandi orecchie, negli ultimi giorni ha fatto scalpore la notizia che riguarda il prezzo d’acquisto dei biglietti per i tifosi che vorranno recarsi allo stadio per assistere dal vivo ai quarti di finale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha scelto – come da tradizione – di partire con la vendita riservata agli abbonati. Per la gara d’andata del prossimo 12 aprile contro il Napoli, il club rossonero ha stilato il listino prezzi per accedere a San Siro: si parte dai 59 euro per i tagliandi del terzo e del secondo anello (nelle fasce di colore blu e verde), per poi salire a quota 69 euro per il terzo anello rosso.

I costi salgono in modo vertiginoso per i restanti settori: ben 99 euro per il primo anello nei colori verde e blu (ma anche per lo spazio family), che diventano 119 euro nel primo anello arancio. Poi ci sono i 139 euro necessari per assistere alla partita nel secondo anello arancio e in quello rosso (da sempre ritenuti i migliori per guardare il match), fino alla somma stratosferica di 409 euro per sedersi in tribuna d’onore.

Quarti di finale di Champions League, dove vedere le squadre italiane in TV e streaming

Al momento non è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale per quanto riguarda Inter e Napoli, che sette giorni dopo (ossia nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 aprile) ospiteranno le gare di ritorno presso i propri impianti sportivi: allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il secondo atto tra gli azzurri e il Diavolo, mentre a Milano arriveranno i portoghesi del Benfica per sfidare i nerazzurri.

Ricordiamo che in Champions League la partita più importante del mercoledì sera viene trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime (con le restanti partite divise fra Sky e Mediaset), mentre tutti gli incontri di Serie A fino a fine stagione rimangono in esclusiva su DAZN, unico soggetto a detenere i diritti per la messa in onda di tutte le 10 gare di ogni giornata di campionato.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.