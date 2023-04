Champions League, dove vedere Napoli-Milan gratis in Tv

È arrivata la resa dei conti tra Napoli e Milan. Dopo l’1 a 0 conquistato a San Siro, i rossoneri dovranno difendere il prezioso vantaggio in casa della dominatrice del campionato. Chi vincerà la partita sarà la prima squadra italiana a raggiungere la semifinale di Champions League dopo 6 stagioni. Che potrebbe non essere l’unica visto che lo 0 a 2 dell’Inter contro il Benfica porta i nerazzurri a un passo da una semifinale tutta italiana. Al Maradona la squadra di Pioli dovrà lottare anche contro la spinta e l’entusiasmo del pubblico napoletano, ma potrà contare su forze fresche grazie al maxi turnover adottato contro il Bologna. Stessa strategia adoperata da Luciano Spalletti, che nel frattempo ha recuperato il suo centravanti, Victor Osimhen.

Champions League, Napoli-Milan: la partita

A Napoli tutta l’attenzione è focalizzata sulle condizioni dell’attaccante nigeriano, che è rientrato in gruppo dopo aver saltato le ultime quattro partite. Da quando si è infortunato la macchina schiacciasassi azzurra si è ingolfata, vincendo solo a Lecce e perdendo proprio contro il Milan in campionato e in Champions. Ma Luciano Spalletti ha garantito che Osimhen al ritorno ci sarà: “Sarà titolare” ha annunciato il tecnico azzurro.

Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte giocate contro il Napoli, tutte in Serie A: è la striscia di successi esterni consecutivi più lunga (al pari di quella tra il 1948 e il 1951) registrata dai rossoneri contro i partenopei.

In avanti per 1 a 0 a seguito della partita di andata, il Milan punta alla semifinale di Champions, raggiunta per l’ultima volta nel 2006/07.

D’altra parte, in questa campagna europea il Napoli ha vinto in casa quattro partite su quattro, segnando almeno tre gol in ognuna di queste.

In Europa, inoltre, i partenopei non perdono da 12 partite interne (9V, 3N) : l’ultima sconfitta risale al 4-2 contro il Man City del novembre 2017.

Champions League, Napoli-Milan: dove vederla

Il quarto di finale di ritorno Napoli-Milan sarà visibile a partire dalle 21 di martedì 18 aprile in chiaro su Canale 5, in abbonamento su Sky, su Infinity+ e Now TV, che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League in streaming.

I clienti Sky, Now e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video: il colosso dell’e-commerce è stato la novità nel panorama dell’offerta Tv sulla Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì di Champions, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime (qui per sapere quali sono le squadre che hanno guadagnato di più in Champions).

