Champions League, dove vedere Inter-Benfica gratis

Finita in una pericolosa spirale in campionato, dove non riesce più a vincere, in Champions League l’Inter si è costruita un’occasione d’oro per prendere parte a una semifinale tutta italiana, in attesa della vincente nella sfida tra Napoli e Milan. La squadra di Inzaghi deve dimenticare in fretta l’ultima cocente sconfitta contro il Monza al Meazza e ritrovare l’entusiasmo che gli ha permesso di battere 2 a 0 il Benfica a Lisbona nell’andata dei quarti.

Champions League, Inter-Benfica: la partita

Con la vittoria per 2-0 in Portogallo, l’Inter è rimasta ancora una volta imbattuta contro il Benfica dopo quattro incontri, mantenendo la porta intatta in tre occasioni.

I nerazzurri hanno ospitato il Benfica al Meazza soltanto in un precedente, nell’ottavo di finale di Coppa UEFA del marzo 2004, vinto per 4-3.

Per la nona volta nella sua storia la squadra portoghese si trova in svantaggio di due gol dopo l’andata di una partita a eliminazione diretta della massima competizione europea: soltanto in una occasione i portoghesi hanno superato il turno partendo da questo svantaggio, quando eliminarono l’FC Nürnberg ai quarti di finale del lontano 1961-62.

Nove è anche il numero di volte in cui l’Inter ha affrontato il ritorno di un turno di eliminazione di Coppa dei Campioni/Champions League con un margine di almeno due gol racimolato all’andata. Partendo da questo punteggio i nerazzurri non sono mai stati eliminati.

Champions, Inter-Benfica: come vederla gratis

Il quarto di finale di ritorno Inter-Benfica sarà trasmesso mercoledì 19 aprile dalle 21.00 in esclusiva su Amazon Prime.

La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

La sfida tra Milan e Napoli sarà tra le 16 partite trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stato la novità nel panorama dell’offerta Tv sulla Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’ (qui per sapere quali sono le squadre che hanno guadagnato di più in Champions).

