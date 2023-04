Champions League, dove vedere Benfica-Inter gratis in TV

Al via le prime gare dei quarti di finali di Champions League che vedranno ben tre squadre italiane contendersi due posti nelle semifinali del torneo. Il primo, infatti, è già assicurato a un club del nostro Paese, visto che Napoli e Milan si troveranno di fronte nell’altro quarto in programma mercoledì 12 aprile. Toccherà all’Inter completare l’abbinamento tutto tricolore, battendo martedì il Benfica.

In Serie A squadra Simone Inzaghi è in profonda crisi di risultati da quattro turni, con il pareggio nell’ultimo contro la Salernitana e le tre sconfitte contro Juventus, Fiorentina e Spezia. Se in campionato perdono terreno, i nerazzurri però possono ancora dire la loro nella massima competizione europea, approfittando del sorteggio benevolo che gli ha permesso di schivare le favorite della competizione. Di fronte si troveranno i portoghesi del Benfica, avversario per nulla semplice, ma sulla carta alla portata.

Champions League, Benfica-Inter: la partita

L’Inter è arrivata agli ottavi di finale della Champions ai danni di un’altra portoghese, il Porto, e raggiungendo questo punto della competizione per la prima volta dalla stagione 2010-11. Se si escludono i preliminari, in ognuna delle ultime quattro occasioni in cui ha incrociato una squadra lusitana nella fase a eliminazione diretta di una coppa continentale.

Nei tre precedenti in tutte le competizioni europee contro il Benfica, i nerazzurri hanno collezionato due vittore e un pareggio. L’ultimo incrocio tra queste due squadre risale agli ottavi di finale dell’edizione 2003-2004 della Coppa Uefa, vinti dall’Inter 4-3 al Meazza dopo il pareggio 0-0 dell’andata.

I lusitani hanno invece vinto le ultime due sfide contro squadre italiane in una fase a eliminazione diretta di una competizione europea: contro il Napoli al primo turno della Coppa Uefa 2008-09 e contro la Juventus nella semifinale dell’Europa League 2013-14.

Champions League, Benfica-Inter gratis: come vederla

Il quarto di finale di andata Benfica-Inter sarà visibile in chiaro su Canale 5 e su Sky a partire dalle 21 di martedì 11 aprile, su Infinity+ e Now TV che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League in streaming.

Il ritorno Inter-Benfica sarà trasmesso mercoledì 19 aprile dalle 21.00 in esclusiva su Amazon Prime.

La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

Clicca qui per guardare gratis Inter-Benfica attivando la prova gratuita di Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi.

La partita dell’Inter sarà tra le 16 partite trasmesse in esclusiva Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stato la novità nel panorama Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

Puoi attivare gratis 30 giorni di prova gratuita cliccando qui.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

