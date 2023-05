Champions, dove vedere gratis la semifinale Inter-Milan

La partita della verità per stabilire chi sarà almeno per quest’anno la regina di Milano è arrivata: l’euroderby di ritorno tra Inter e Milan deciderà chi raggiungerà la finale di Champions a Istanbul per provare a giocarsi le proprie carte contro uno dei due colossi Manchester City e Real Madrid. I nerazzurri partono favoriti in forza dell’uno-due micidiale nei primi minuti della partita di mercoledì 10 maggio.

Champions, le statistiche di Inter-Milan

Con l’euroderby di andata, nel 2022-23 le due squadre di Milano si sono affrontate quattro volte: l’andata in campionato andato ai rossoneri grazie alla vittoria per 3-2, in quello di ritorno vinto per 1-0 dai nerazzurri, che hanno poi trionfato con un secco 3-0 nella Supercoppa italiana.

I precedenti in Champions League tra Milan e Inter sono cinque, tra i quali un’altra semifinale, quella del 2002-03, che vide i rossoneri qualificarsi per la finale di Manchester (vinta poi ai rigori contro la Juventus) grazie alla regola dei gol in trasferta, dopo due pareggi per 0-0 e 1-1.

Inter e Milan non arrivano in finale della massima competizione europea rispettivamente da 13 e 16 anni, i nerazzurri nel 2010 contro il Bayern e i rossoneri nel 2007 contro il Liverpool: si tratta in entrambi i casi delle ultime Champions vinte da squadre italiane.

Champions, come vedere gratis Inter-Milan

La semifinale di ritorno Inter-Milan sarà visibile a partire dalle 21 di martedì 16 maggio in chiaro su Canale 5, in abbonamento su Sky, su Infinity+ e Now TV, che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League in streaming.

Chi avrà la meglio tra le due milanesi affronterà la vincente dell’altra semifinale di ritorno tra Manchester City e Real Madrid, finita all’andata 1-1 al Bernabeu.

