Si va in scena, torna il grande calcio: come vedere le partite gratis

Dopo un’attesa che, quest’anno, è stata anche più breve del solito vista la presenza dei prossimi mondiali in Qatar (che si disputeranno nel periodo compreso tra novembre e dicembre ), milioni di appassionati e tifosi di tutta Italia sono pronti a tornare a gioire, soffrire ed esultare per la propria squadra del cuore.

In concomitanza con la Serie B e con molti altri campionati europei – uno fra tutti la Liga spagnola, mentre Premier League, League 1 e Bundesliga hanno preso il via sette giorni fa – questo weekend riparte la Serie A e lo fa con un programma articolato su 3 giorni, con le dieci partite spalmate tra sabato, domenica e lunedì.

Riparte la Serie A: tutte le emozioni del grande calcio in esclusiva su Dazn

Ad aprire le danze sarà il Milan campione d’Italia che – dopo le sofferte riconferme dei dirigenti Maldini e Massara e il conseguente acquisto del trequartista belga Charles De Ketelaere – inizierà l’anno in casa contro l’Udinese. La squadra di Pioli vuole confermarsi tra le pretendenti allo scudetto, in una stagione in cui tornerà a battagliare anche nel prestigioso palcoscenico europeo della Champions League. Il match con i friulani è in programma sabato pomeriggio alle ore 18:30 presso lo stadio di San Siro.

In concomitanza scenderanno in campo anche Sampdoria e Atalanta, mentre tutti gli altri incontri si disputeranno tra gli anticipi di sabato sera (ore 20:45), i due appuntamenti della domenica e i posticipi di Ferragosto. In entrambi i giorni gli orari del fischio d’inizio saranno gli stessi del sabato.

Serie A, il programma completo della prima giornata su Dazn: incontri, date e orario di inizio

Di seguito tutti i dettagli sul programma della prima giornata di Serie A, con data, orario e piattaforma su cui seguire le diverse partite.

MILAN – UDINESE, sabato 13 agosto ore 18:30 su DAZN e TIMVISION

SAMPDORIA – ATALANTA, sabato 13 agosto ore 18:30 su DAZN, Sky (Sky Sport Calcio), NOW TV e TIMVISION

LECCE – INTER, sabato 13 agosto ore 20:45 su DAZN, Sky (Sky Sport Uno), NOW TV e TIMVISION

MONZA – TORINO, sabato 13 agosto ore 20:45 su DAZN e TIMVISION

FIORENTINA – CREMONESE, domenica 14 agosto ore 18:30 su DAZN e TIMVISION

LAZIO – BOLOGNA, domenica 14 agosto ore 18:30 su DAZN, Sky (Sky Sport Calcio), NOW TV e TIMVISION

SALERNITANA – ROMA, domenica 14 agosto ore 20:45 su DAZN e TIMVISION

SPEZIA – EMPOLI, domenica 14 agosto ore 20:45 su DAZN e TIMVISION

HELLAS VERONA – NAPOLI, lunedì 15 agosto ore 18:30 su DAZN e TIMVISION

JUVENTUS – SASSUOLO, lunedì 15 agosto ore 20:45 su DAZN e TIMVISION

Dal punto di vista dei diritti televisivi, si conferma il monopolio completo di Dazn, unica piattaforma a trasmettere in esclusiva i 10 incontri in programma per tutte le 38 giornate di campionato. Come successo per la passata stagione, Sky Sport avrà la possibilità di inserire nel proprio palinsesto 3 match ogni turno, ma c’è una grande novità: tra le due emittenti è stato firmato un accordo che prevede la nascita di Zona Dazn, un pacchetto di sei canali presenti tra quelli di Sky Sport in cui gli abbonati di Rupert Murdoch potranno vedere i contenuti di Dazn.

Come vedere gratis tutte le partite di Serie A su DAZN

Ma esiste anche la possibilità di fruire di tutto il calcio trasmesso da Dazn in modalità completamente gratuita. Questo è possibile grazie a DAZN Fun, la sezione che permette a tutti gli utenti maggiorenni di pronosticare i risultati e vincere numerosi premi, compresi moltissimi codici prepagati DAZN tramite cui accedere alla piattaforma senza alcun costo aggiuntivo.

Per registrarsi su DAZN Fun, sia da computer che da smartphone e tablet, è necessario collegarsi alla pagina principale di questa piattaforma e compiere alcuni semplici passaggi:

Cliccare sul pulsante Registrati.

Compilare il modulo di registrazione con i dati personali.

Apporre il segno di spunta per accettare l’informativa sulla privacy.

Dichiarare di essere maggiorenni.

Dopodiché basterà premere nuovamente sul pulsante Registrati. In questo modo il nuovo account di DAZN Fun sarà immediatamente attivo e anche solo con questo primo passaggio verranno assegnati ben 250 punti virtuali che potranno essere convertiti in codici DAZN e utilizzati per ottenere buoni e sconti.

Infine, esiste anche la possibilità di usufruire delle carte prepagate DAZN: basterà farsi regalare uno dei tre buoni previsti dall’azienda e iniziare ad usufruire del servizio senza alcun costo aggiuntivo. Le carte possono essere acquistate nei principali negozi di elettronica (anche online), nei supermercati convenzionati, oltre che nei bar e nei negozi abilitati Mooney e PUNTOLIS. Sono disponibili in tre formati differenti:

Carta regalo da 1 mese , dal costo di 29,99 euro.

, dal costo di 29,99 euro. Carta regalo da 3 mesi , dal costo di 79,90 euro.

, dal costo di 79,90 euro. Carta regalo da 6 mesi, dal costo di 149,90 euro.