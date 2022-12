Scorpacciata di calcio per le feste: dove vedere tutte le partite

Gli appassionati lo sanno: il grande calcio non si ferma mai. Appena smaltita la sbornia di emozioni e batticuore per i faraonici Mondiali andati in scena in Qatar, tifosi e supporter di tutta Italia sono già pronti per una nuova e imperdibile scorpacciata di gol nelle ultime settimane dell’anno.

Con l’arrivo delle feste di Natale si avvicina il rientro in campo delle squadre di Serie A, che avverrà nella giornata di mercoledì 4 gennaio 2023, quando si disputeranno tutti i 10 incontri del 16° turno di campionato. Ovviamente, tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva live solo su DAZN .

DAZN, carrellata di gol per Natale e grandi novità nel 2023

In attesa del rientro ufficiale sui campi di gioco, i club più importanti del nostro campionato stanno affrontando un’intensa fase di preparazione per recuperare la forma fisica dopo la sosta e mettere minuti nelle gambe dei calciatori. Tra tournée in giro per il mondo e cene di squadra, i ragazzi della Juventus e del Milan saranno impegnati anche in alcune amichevoli di grande prestigio nei giorni tra il 25 e il 31 dicembre.

Anche in questo caso, le sfide sono un’esclusiva di DAZN, che quest’anno garantisce un’offerta sportiva senza precedenti per i propri abbonati . In particolare, la piattaforma ha deciso di introdurre alcune importanti novità per quanto riguarda la visione delle partite su diversi dispositivi in contemporanea , per la gioia dei tanti appassionati che non vogliono perdersi neanche un istante di partita.

Dalla Serie B alle amichevoli di Milan e Juve: come vedere tutti i match di Natale in esclusiva su DAZN

Tornando al calcio giocato, i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno i primi a scendere in campo nel pomeriggio di venerdì 30 dicembre. Alle ore 14:30 è in programma l’amichevole con lo Standard Liegi: la squadra belga rappresenterà un test di assoluto valore per la Vecchia Signora, chiamata ad una seconda parte di stagione decisamente più brillante rispetto a quanto mostrato da settembre ad oggi (sul futuro dei bianconeri incombe anche lo scandalo dei bilanci truccati che da alcune settimane sta occupando le prime pagine dei quotidiani sportivi).

Per il Diavolo invece l’appuntamento è fissato solo poche ore più tardi. Alle ore 18:30 i rossoneri saranno di scena in Olanda contro i padroni di casa del PSV Eindhoven. Anche per la squadra di Stefano Pioli si tratterà di un match molto importante in vista della ripresa: il Milan infatti è atteso da un mese di gennaio davvero tosto, con ben quattro turni di campionato e la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, in programma per mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyad, in Arabia Saudita.

Ma le emozioni del grande calcio per Natale non finiscono qui. Infatti basterà aspettare il giorno di Santo Stefano (lunedì 26 dicembre), quando DAZN trasmetterà tutte le 10 partite dell’ultimo turno del girone d’andata della Serie B. Si parte con l’anticipo delle ore 12:30 tra Brescia e Palermo, proseguendo con la carrellata di incontri delle ore 15, per poi concludere con il posticipo tra Frosinone e Ternana (ore 18) e con il big match di giornata tra Bari e Genoa (ore 20:30). I tifosi di tutta Italia sono avvisati: quest’anno, per le feste di Natale, guai a prendere impegni.

