F1, dove comprare i biglietti del GP d’Italia di Monza e quanto costano

Via alla vendita dei biglietti per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 edizione 2022 in programma all’Autodromo Nazionale di Monza dal 9 all’11 settembre. La marea rossa di tifosi torna di nuovo a riempire, a capienza piena, le tribune e il prato del circuito più veloce e apprezzato del Campionato del Mondo di F1.

Perché il Gran Premio di F1 di Monza è importante

La gara di quest’anno è particolarmente importante, visto che nel 2022 si festeggiano i 100 anni dell’Autodromo Nazionale di Monza, inaugurato proprio nel 1922. E con il ritorno del pubblico al 100%, lo spettacolo si preannuncia imperdibile per i tanti appassionati dello sport.

Non solo. Quest’anno ricorrono anche i 150 anni di Pirelli, title sponsor del Gran Premio d’Italia. Il gruppo è nato a Milano il 28 gennaio 1872, e per il compleanno ha previsto diverse iniziative, tra cui un countdown mondiale, uno spettacolo teatrale, uno spot, una graphic novel, una moneta, un francobollo, un numero speciale della rivista World, e un sito web tridimensionale.

Tra i clienti business e i partner del GP nel fine settimana della competizione sono già stati garantiti e opzionati 40 mila accessi prima dell’apertura ufficiale della vendita dei biglietti. Che in queste ore stanno già andando a ruba nei rivenditori fisici e sul sito ufficiale Monzanet.

Attenzione. Non è possibile acquistare più di 10 biglietti per ogni singolo carrello. Sono ancora disponibili online, a questi prezzi, i seguenti biglietti.

Abbonamenti week-end per le gare di venerdì, sabato e domenica

26 laterale destra A

Intero seconda fascia – 677,50 euro.

Ridotto under 12 – 203,50 euro.

4 laterale sinistra

Intero seconda fascia – 532,50 euro.

Ridotto under 12 – 203,50 euro.

6B alta velocità B

Intero seconda fascia – 523,50 euro.

Ridotto under 12 – 203,50 euro.

8A I variante esterna A

Intero seconda fascia – 523,50 euro.

Ridotto under 12 – 203,50 euro.

9 II variante

Intero seconda fascia – 523,50 euro.

Ridotto under 12 – 203,50 euro.

18 uscita Ascari A

Intero seconda fascia – 523,50 euro.

Ridotto under 12 – 203,50 euro.

19 uscita Ascari B

Intero seconda fascia – 523,50 euro.

Ridotto under 12 – 203,50 euro.

22 Parabolica

Intero seconda fascia – 523,50 euro.

Ridotto under 12 – 203,50 euro.

26B laterale destra B

Intero seconda fascia – 523,50 euro.

Ridotto under 12 – 203,50 euro.

6A alta velocità A

Intero seconda fascia – 413,50 euro.

Ridotto under 12 – 133,50 euro.

8B I variante esterna B

Intero seconda fascia – 413,50 euro.

Ridotto under 12 – 133,50 euro.

21B laterale parabolica B

Intero seconda fascia – 413,50 euro.

Ridotto under 12 – 133,50 euro.

23B parabolica interna B

Intero seconda fascia – 413,50 euro.

Ridotto under 12 – 133,50 euro.

24 Vedano

Intero seconda fascia – 413,50 euro.

Ridotto under 12 – 133,50 euro.

21E laterale parabolica E

Intero seconda fascia – 308,50 euro.

Ridotto under 12 – 133,50 euro.

23A parabolica interna A

Intero seconda fascia – 308,50 euro.

Ridotto under 12 – 133,50 euro.

Prato

Intero seconda fascia – 97,50 euro.

Biglietti singoli per il GP di F1: quanto costano nelle varie giornate

Per quanto riguarda i biglietti singoli, invece, i prezzi sono i seguenti per le varie giornate.

Venerdì 9 settembre 2022

Intero – dai 123,50 euro ai 53,50 euro.

Ridotto under 12 – 33,50 euro.

Intero gradonate – 53,50 euro.

Ridotto under 12 gradonate – 23,50 euro.

Prato – 33,50 euro.

Sabato 10 settembre 2022

Intero – dai 223,50 euro ai 79,50 euro.

Ridotto under 12 – 53,50 euro.

Intero gradonate – 68,50 euro.

Ridotto under 12 gradonate – 43,50 euro.

Prato – 63,50 euro.

Domenica 11 settembre 2022

Intero – dai 503,50 euro ai 253,50 euro.

Ridotto under 12 – dai 153,50 agli 83,50 euro.

Prato – 85,50 euro.

