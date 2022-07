Bernardeschi lascia la Juventus e vola a Toronto: le cifre dell’affare

Tra i grandi e grandissimi affari di questa sessione estiva di calciomercato, un posto di rilievo è senza dubbio riservato al trasferimento di Federico Bernardeschi in Canada. L’ormai ex esterno offensivo della Juventus ha infatti accettato l’offerta del Toronto FC e andrà a giocare in MLS, il massimo campionato statunitense di calcio. E lo farà per cifre di tutto rispetto.

L’accordo e il contratto di Bernardeschi

Il calciatore azzurro è stato annunciato nella serata di venerdì dal club canadese, dove raggiungerà i connazionali Lorenzo Insigne (che ha ceduto alla corte dell’America per cifre faraoniche: ne abbiamo parlato qui) e Domenico Criscito. Bernardeschi ha lasciato la Juve da svincolato e arriva dunque al Toronto a parametro zero. L’accordo col club prevede uno stipendio di circa 5 milioni di euro a stagione. Il contratto triennale legherà il centrocampista-attaccante alla franchigia d’oltreoceano fino al giugno 2026.

Bernardeschi sarà aggiunto al roster del Toronto in attesa del suo certificato di trasferimento internazionale (ITC) e del permesso di lavoro. Secondo la politica della squadra e della Major League Soccer, i termini del contratto sono “confidenziali”, ha scritto il club sul proprio sito ufficiale.

Come funziona il calciomercato della MLS

Il sistema che governa il calciomercato all’altro capo dell’Oceano Atlantico è più complesso rispetto a quello cui siamo abituati noi europei. Oltre ai classici e “semplici” acquisti, cessioni e prestiti con varie formule, la MLS prevede regole rigide per il trasferimento dei giocatori. Innanzitutto perché le fasi del campionato sono scandite diversamente rispetto ai tornei del Vecchio Continente e al calendario internazionale riconosciuto dalla FIFA, che va da luglio a maggio dell’anno successivo (intanto in Italia un altro grande dice addio alla Serie A).

Per questo motivo si assiste a una sorta di ribaltamento delle prospettive rispetto ai nostri canoni, con la sessione invernale al centro delle trattative. In inverno infatti le squadre della MLS costruiscono le rose per la nuova stagione, relegando il mercato di riparazione a un paio di settimane in estate. Ogni società è inoltre soggetta al Salary Cap, il budget massimo a disposizione per pagare gli stipendi dell’intera rosa di giocatori. Il tetto è stabilito a 4,9 milioni di dollari per club per la stagione 2022 e ogni calciatore può guadagnare al massimo 612,5mila dollari.

Dai Draft ai Designated Player

Ogni stagione le squadre del campionato americano hanno a disposizione due Draft per costruire le proprie rose. Il meccanismo è simile a quello della NFL e di altri sport Made in USA: in base alla classifica della stagione regolare precedente, e partendo dall’ultima classificata, ogni club può contattare i giocatori disponibili sul mercato. Questo processo passa attraverso 5 fasi principali:

MLS SuperDraft

Re-Entry Draft

Trades

Free Agent

Prestiti

La parte che forse interessa di più gli appassionati sono però i contratti veri e propri. La MLS ne prevede diverse tipologie, compreso quello siglato da Bernardeschi (il terzo dell’elenco).

Giocatore senior: si può definire il contratto base Generation Adidas: questo contratto viene offerto dalla MLS a giocatori universitari di alto livello e non direttamente dai club Designated Player: è il caso di Bernardeschi; questo contratto riguarda calciatori “speciali”, che possono essere al massimo 3 per squadra e che possono guadagnare cifre più alte del massimo consentito (Salary Cap) Young DP: è il contratto che scatta se il Designated Player ha meno di 24 anni International: riguarda gli slot per inserire in squadra giocatori stranieri, il cui numero è limitato.