Atalanta in vendita? Americani interessati, le cifre in ballo

Gli americani sarebbero pronti a investire sull’Atalanta. Le voci si rincorrono da giorni, così come le smentite: la storia racconta di un fondo Usa, KKR, fortemente interessato al club bergamasco. Non sarebbe una novità, le proprietà straniere nel nostro calcio stanno aumentando stagione dopo stagione. Cosa c’è di vero? E quali sarebbero le cifre in ballo? Le ultime.

KKR interessato all’Atalanta? Di cosa si occupa il fondo Usa

Il fondo che sarebbe interessato ad acquistare l’Atalanta sarebbe il KKR, acronimo che sta per Kohlberg Kravis Roberts. Gli americani, però, hanno già smentito le indiscrezioni che, soprattutto a Bergamo, circolano da giorni: “Mai presa in considerazione” ha spiegato KKR, già interessato all’acquisizione del colosso delle compagnie telefoniche TIM e forse ad affari col Gruppo Percassi.

Atalanta, la gestione Percassi: plusvalenze, bilancio in attivo e Champions League

L’Atalanta? Normale che faccia gola. La gestione del club è un fiore all’occhiello del calcio italiano: plusvalenze, bilancio in attivo e qualificazione alla Champions League grazie a investimenti oculati e programmazione. Nessuna spesa folle, tanta fiducia riposta nei giovani, acquistati a poco e rivenduti a tanto (l’ultimo della serie è Robin Gosens, passato all’Inter nel mercato di gennaio).

Il presidente è Antonio Percassi, 68 anni, originario di Clusone, un comune di nemmeno 9 mila abitanti nel Bergamasco. È stato un ex calciatore di Atalanta e Cesena. A soli 25 anni, nonostante una onorevole carriera tra Serie A e Serie B, ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla sua attività imprenditoriale.

Diventa presidente dell’Atalanta nel 1990, ad appena 37 anni. Si dimette nel 1994, lasciando il club a Ivan Ruggeri, da cui però lo riacquista il 4 giugno 2010, subentrando al figlio, Alessandro Ruggero, per circa 14 milioni di euro.

Nel 2017 compra lo stadio dal Comune di Bergamo per circa 11 milioni di euro. Ma l’intuizione più grande è di un anno prima, quando affida la panchina all’allenatore Gian Piero Gasperini. Originario di Grugliasco, nel Torinese, l’ex Juventus si cala immediatamente nella realtà bergamasca: dopo la salvezza nella stagione d’esordio si qualifica per l’Europa League per due anni di fila, poi centra tre qualificazioni consecutive in Champions League. Sfiora anche un trofeo, la Coppa Italia 2018-19, persa in finale contro la Lazio.

Gasperini ha il merito di valorizzare diversi giocatori, acquistati a poco e rivenduti a decine di milioni ai top club italiani e stranieri. Tra le più note:

Gianluca Mancini: pagato 300 mila euro, venduto a 14,7 milioni di euro alla Roma;

pagato 300 mila euro, venduto a 14,7 milioni di euro alla Roma; Bryan Cristante: pagato 5 milioni di euro, venduto a 16 milioni di euro alla Roma;

pagato 5 milioni di euro, venduto a 16 milioni di euro alla Roma; Timothy Castagne: pagato 6 milioni di euro, venduto a 23 milioni di euro al Leicester;

pagato 6 milioni di euro, venduto a 23 milioni di euro al Leicester; Mattia Caldara: cresciuto nel settore giovanile, venduto a 19 milioni di euro alla Juventus;

cresciuto nel settore giovanile, venduto a 19 milioni di euro alla Juventus; Roberto Gagliardini: cresciuto nel settore giovanile, venduto a 22 milioni di euro all’Inter;

cresciuto nel settore giovanile, venduto a 22 milioni di euro all’Inter; Andrea Conti: cresciuto nel settore giovanile, venduto a 24 milioni di euro al Milan;

cresciuto nel settore giovanile, venduto a 24 milioni di euro al Milan; Franck Kessié: pagato 1,5 milioni di euro, venduto a 28 milioni di euro al Milan;

pagato 1,5 milioni di euro, venduto a 28 milioni di euro al Milan; Alessandro Bastoni: cresciuto nel settore giovanile, venduto a 31,1 milioni di euro all’Inter;

cresciuto nel settore giovanile, venduto a 31,1 milioni di euro all’Inter; Dejan Kulusevski: pagato 3,5 milioni di euro, venduto intorno ai 35 milioni di euro, più 9 milioni di euro di bonus, alla Juventus;

pagato 3,5 milioni di euro, venduto intorno ai 35 milioni di euro, più 9 milioni di euro di bonus, alla Juventus; Amad Diallo Traoré: cresciuto nel settore giovanile, venduto a 40 milioni di euro al Manchester United.

Una gestione incredibile dei talenti più giovani, che ha permesso all’Atalanta di chiudere in attivo persino negli anni segnati dalla pandemia, in cui le big sono costrette a ricapitalizzazioni (come la Juventus o l’Inter).

KKR sull’Atalanta? Le cifre in ballo

L’Atalanta è un’azienda in salute e non sorprende che possa interessare a un fondo come KKR. Ma quali sarebbero le cifre in ballo? Inizialmente si è parlato della cessione del pacchetto azionario pari al 70%-75%, poi si è arrivati all’85%. Tradotto in soldi, un investimento di 350 milioni di euro da corrispondere alla famiglia Percassi, che gradirebbe comunque rimanere in società, anche senza una maggioranza: Antonio Percassi sempre nel ruolo di presidente, il figlio Luca amministratore delegato o Chief Executive Officer. La sensazione è che la trattativa, sotto traccia, ci sia.

