Antonio Conte torna all’Inter? Quanto guadagna il tecnico

Alla vigilia di Tottenham-Milan, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dall’Inghilterra arriva un rumors pronto a scuotere lo spogliatoio Spurs, ma soprattutto quello di un club italiano. Antonio Conte, ex commissario tecnico della Nazionale e attuale allenatore della compagine inglese chiamata a ribaltare l’1-0 subito a San Siro contro i rossoneri, è stato dato per vicino al ritorno in Italia, verso quell’Inter che il salentino ha allenato fino al 2021 vincendo lo scudetto. A lanciare l’indiscrezione è stato il Times, che ha parlato di contatto informale tra le parti in vista della prossima stagione.

Conte e l’Inter, il contatto informale

La testa e il cuore sono concentrati al presente, ma con uno sguardo proiettato al futuro. Questo sarebbe infatti il “dualismo contiano“, quello di un tecnico che pensa alla sfida del suo Tottenham contro il Milan, ma nella cui testa ronza il pensiero di un ritorno in Italia. Dove se non in quel di Milano, in quella Inter abbandonata nell’estate del 2021 e affidata a Simone Inzaghi che, suo malgrado, non è riuscito a ripetere le gesta del 53enne di Lecce.

Dal Times arriva quindi la bomba di mercato, col tecnico che avrebbe fatto presente l’idea di voler tornare in patria a fine stagione, sponda Inter. Il tabloid inglese, infatti, ha sottolineato che se il Tottenham dovesse chiudere negativamente l’esperienza in Champions League, magari già dalla sfida col Milan, le possibilità di un addio anticipato tra Spurs e Conte aumenterebbero e i nerazzurri sarebbero in agguato.

Sarebbe quindi stato avviato un “contatto informale” tra il tecnico e l’Inter per un clamoroso riavvicinamento dopo la separazione di due stagioni fa. Nulla per ora di concreto o nulla che possa portare a parlare di “trattativa in corso”.

Quanto guadagna Antonio Conte

A giocare un ruolo fondamentale nei rumors di mercato che vedrebbero Conte riavvicinarsi all’Italia, soprattutto in Serie A sponda Inter, è il contratto in via di scadenza. Sulla panchina del Tottenham dal novembre 2021, chiamato a sostituire Nuno Espirito Santo, il tecnico salentino ha firmato un biennale fino a giugno 2023 e con un rinnovo lontano.

Quarto e con la qualificazione in pugno alla prima stagione in Premier League con gli Spurs, Conte ha fin qui guidato i suoi egregiamente in questa stagione, con il quarto posto a soli quattro punti dal terzo posto occupato dal Tottenham. Ma se si dovesse materializzare il ritorno in Italia e in Serie A, l’Inter dovrà mettere mano al portafoglio. Il tecnico, infatti, ha alzato l’asticella economica rispetto all’ultimo contratto con i nerazzurri che nel 2021 lo pagavano tra gli 11 e i 12 milioni di euro. In Premier, sponda Spurs, sono infatti oltre 17 i milioni sborsati dal club inglese.

Tutte le gare di Serie A e di Serie B sono invece disponibili su DAZN

Tottenham-Milan, dove vederla in tv

Intanto l’attenzione di Conte, come detto, è rivolta a Tottenham-Milan che sarà trasmessa mercoledì 8 marzo dalle 21.00 in esclusiva su Amazon Prime, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

Clicca qui per guardare gratis Tottenham-Milan attivando la prova gratuita di Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.