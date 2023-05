Tempo di verdetti in Serie A: come vedere le partite in TV e streaming

Fonte: ANSA Serie A, tempo di verdetti: partite in TV e streaming

Mancano solamente 270 minuti e finalmente sapremo chi potrà esultare e chi invece dovrà ritirarsi mestamente nell’angolo riservato agli sconfitti. Mancano ormai appena 3 giornate di campionato al termine della stagione in corso e la Serie A – dopo aver incoronato il Napoli come nuovo campione d’Italia e aver salutato la Sampdoria retrocessa in Serie B – potrà davvero emettere i verdetti che tutti i tifosi attendono con ansia e trepidazione.

Siamo agli sgoccioli di un’annata che sta regalando soddisfazioni davvero impensabili se ipotizzate solamente lo scorso agosto, quando nessuno avrebbe mai immaginato di arrivare in questi giorni con ben 3 compagini nostrane a giocarsi le finali di altrettante competizioni europee. Un riscatto dalla portata storica, dopo anni di sostanziale anonimato dei nostri club a livello continentale. Ma ora – mentre attendiamo di vedere all’opera Inter, Roma e Fiorentina in campo europeo – è tempo di tirare le fila anche all’interno dei confini nazionali.

Lotta salvezza, corsa Champions e tanto altro: weekend infuocato per la 36esima giornata di Serie A

Ad aprire le danze delle partite decisive della 36esima giornata di Serie A saranno la Cremonese e il Bologna, impegnate nell’anticipo di sabato alle ore 15. Se i padroni di casa dovessero uscire sconfitti dal confronto, la loro avventura nel massimo campionato terminerebbe sostanzialmente qui: quasi impossibile a quel punto una rimonta su Hellas Verona e Spezia, distanti 6 punti in classifica.

Alle ore 18 sarà poi la volta proprio della squadra veneta, che sarà impegnata nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta: se gli scaligeri sono alla disperata ricerca di punti salvezza, la stessa cosa si può dire per i ragazzi di Giampiero Gasperini, che rincorrono un piazzamento europeo nonostante il periodo di scarsa forma e risultati (vengono da 2 sconfitte consecutive).

Dove guardare tutti i match della 36esima giornata di Serie A: il programma completo di anticipi e posticipi in TV e streaming

Lo stesso discorso fatto per gli orobici vale anche per il Milan (impegnato a San Siro contro i blucerchiati nell’anticipo di sabato sera, ore 20:45), per la Lazio (di scena a Udine nel posticipo di domenica sera, sempre alle ore 20:45) e per la Roma (che giocherà lunedì alle ore 18:30 contro la Salernitana). Sono queste le squadre che si divideranno i piazzamenti per partecipare alle coppe europee 2023/24.

A dire la verità non hanno ancora la certezza di partecipare alla prossima Champions nemmeno la Juventus (protagonista del posticipo di lunedì sera contro l’Empoli, con calcio d’inizio alle ore 20:45) e l’Inter (che giocherà al San Paolo di Napoli domenica pomeriggio alle ore 18). Entrambe però possono contare su un vantaggio abbastanza rassicurante sul quinto posto.

Il momento di massima tensione del weekend lo si avrà domenica a ora di pranzo, quando il Lecce (32 punti) ospiterà lo Spezia (30 punti e appaiato con l’Hellas Verona) nell’unico vero scontro diretto della 36esima giornata. Entrambe fuori condizione, entrambe con un piede nell’abisso, si daranno battaglia senza esclusione di colpi. Spettacolo assicurato, rigorosamente su DAZN (unica piattaforma a detenere i diritti per la messa in onda di tutti gli incontri di ogni fine settimana ).