Udinese-Napoli, tutto pronto: come vedere la partita in TV e streaming

Se si volesse descrivere il campionato del Napoli utilizzando una metafora presa a prestito da un’altra disciplina sportiva, si potrebbe dire senza paura di essere smentiti che la stagione dei partenopei assomigli molto alla 24 ore di Le Mans: una corsa lunghissima, piena di curve e tornanti, con strade sterrate e tanti step intermedi, ma in cui soprattutto non si può mai abbassare la guardia, fino all’ultima curva presente sul circuito.

Una rappresentazione puramente ideologica che Boulaye Dia, attaccante di origine senegalese (ma con cittadinanza francese) in forza alla Salernitana, ha reso quanto mai concreta nel corso del 32esimo turno di Serie A andato in scena lo scorso fine settimana. La sua rete dell’1 a 1 segnata allo Stadio Diego Armando Maradona ha strozzato in gola ai tanti tifosi azzurri l’urlo di gioia per la conquista del terzo scudetto della loro storia.

Il Napoli in trasferta ad Udine per laurearsi campione nel turno infrasettimanale: tutte le info per vedere il match in TV e streaming

Una gioia che però pare essere solamente rimandata, dato che per il Napoli si ripresenta subito una nuova opportunità di laurearsi campione d’Italia: accade in occasione della sfida in programma giovedì 4 maggio, quando i ragazzi di Luciano Spalletti sono chiamati ad una trasferta non troppo agevole sul campo dell’Udinese. Il match vale il posticipo del turno infrasettimanale che si apre alle ore 18 del giorno precedente (mercoledì 3 maggio).

Se è pur vero che i bianconeri del Friuli-Venezia Giulia hanno già ottenuto ciò che volevano dal campionato in corso (con la quota salvezza raggiunta agevolmente e molti giovani calciatori valorizzati in ottica mercato), la Dacia Arena di Udine rimane comunque uno dei palcoscenici più difficili da espugnare, anche per una squadra – come la capolista – che fino qui ha segnato ben 68 gol in stagione (attestandosi come l’attacco poi prolifico della Serie A) e ne ha incassati solamente 22 (miglior difesa del campionato per distacco).

Udinese-Napoli, posticipo di campionato che vale un’intera stagione: dove seguirla in TV e streaming

A differenza dello scorso weekend in cui gli uomini del presidente Aurelio De Laurentiis avevano un occhio concentrato sul proprio avversario e uno ad osservare quale risultato stesse facendo la Lazio seconda in classifica, giovedì questo problema non ci sarà più: al Napoli infatti basterà mettere in cascina anche solo un punto contro l’Udinese per avere la matematica certezza di non poter essere più raggiunta da nessuna delle dirette concorrenti per il titolo.

L’attesa cresce ora dopo ora e anche le autorità del capoluogo campano che si occupano della pubblica sicurezza hanno iniziato a predisporre agenti e controlli in tutta la città per prepararsi ad un’esplosione di gioia e festeggiamenti. Per chi non volesse perdersi questo finale di campionato al cardiopalma, la cosa giusta da fare è soltanto una: non prendere appuntamenti per la serata di giovedì 4 maggio (calcio d’inizio fissato alle ore 20:45), sintonizzarsi sulla piattaforma DAZN (unico canale a detenere i diritti in esclusiva per la messa in onda di tutte le 10 partite per ogni turno di Serie A) e gustarsi il sogno che i tifosi napoletani aspettano di rivivere a distanza di 33 anni dall’ultimo Tricolore.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.