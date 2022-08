Fonte: 123RF Febbre da stadio, quanti abbonamenti hanno venduto i club di Serie A

Con la fase calda del calciomercato in pieno svolgimento (ecco i colpi dell’ultimo mese) e il campionato in procinto di iniziare, i club di Serie A hanno già dato luogo a massicce campagne abbonamenti. Alcuni hanno registrato un vero e proprio boom di tessere vendute, mettendo già a bilancio un’importante voce d’entrata che era andata a scomparire del tutto nel periodo delle partite a porte chiuse. Una situazione sicuramente facilitata dall’apertura definitiva degli stadi, senza più restrizioni, dopo la pandemia Covid. L’ammontare per l’intera Serie A degli incassi da botteghino pre-Covid era pari al 15% del totale del fatturato.

Gli abbonamenti venduti squadra per squadra

Ecco di seguito la condizione di ogni singola squadra della massima serie sul versante abbonati, in ordine alfabetico. Il calcolo si basa sui comunicati ufficiali delle società di calcio, elaborati anche da Sky Sport.