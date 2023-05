Scorpacciata di sport a giugno: tutti gli eventi in TV e streaming

Fonte: ANSA Sport a giugno, tutti gli eventi in TV e streaming

Mentre il campionato di Serie A si appresta a chiudere i battenti con gli ultimi 90 minuti di gioco (l’ultima giornata è in programma nel fine settimana tra venerdì 2 e domenica 4 giugno, con tutto gli incontri visibili in diretta esclusiva solo sulla piattaforma DAZN ), il primo mese estivo del 2023 vedrà la presenza di moltissimi eventi sportivi di rilevanza mondiale. Una vera e propria scorpacciata di emozioni che terra incollati alla TV tutti gli appassionati di calcio e non solo.

Focalizzandosi ancora per un attimo sul mondo del pallone, la chiusura del massimo campionato non comporterà anche la fine delle partite: anzi, analizzando il calendario delle prime due settimane di giugno, sono ancora moltissimi gli appuntamenti ad alta tensione. Parallelamente, altri due sport molto seguiti in tutta Italia arriveranno ad un momento chiave dell’annata, promettendo di regalare attimi di fuoco: stiamo parlando di basket e tennis.

Giugno 2023, calendario fittissimo: tutti gli eventi sportivi in TV e streaming

Chiudiamo il capitolo calcio analizzando le partite dei playoff di Serie B. Il campionato cadetto ha mostrato numeri da urlo per tutta la stagione in termini di presenze allo stadio e spettatori da casa, complice la presenza di alcune piazze storiche della nostra storia: mentre Frosinone e Genoa hanno già esultato per la conquista della promozione, il terzo posto che consente l’accesso alla Serie A 2023/24 verrà assegnato tra giovedì 8 giugno (gara d’andata fissata alle ore 20:45) e domenica 11 giugno (match di ritorno, stesso orario). Entrambe le partite saranno visibili anche in questo caso su DAZN.

Per quanto riguarda la situazione europea, mentre Inter e Fiorentina fremono in vista delle rispettive finali di coppa (i nerazzurri saranno impegnati in finale di Champions League ad Istanbul contro il Manchester City, mentre la Viola giocherà contro il West Ham nella finale di Conference League di scena a Praga), nella prima settimana di giugno è in programma un altro match al cardiopalma: nella magica cornice dello stadio londinese di Wembley, il Manchester United tenterà di conquistare la 13esima FA Cup della sua storia proprio contro i cugini allenati da Pep Guardiola. Appuntamento per sabato 3 giugno, alle ore 16 (ancora una volta in esclusiva su DAZN ).

Non solo calcio: dal tennis al basket, tutti gli appuntamenti di giugno 2023

Passando in rassegna gli altri sport, l’evento che scalderà gli animi dei fanatici di tennis sarà la finale del Roland Garros, secondo Major dell’anno dopo l’Australian Open di gennaio vinto – neanche a dirlo – da Nole Djokovic. Come sempre quando scende in campo, è proprio il campione serbo il favorito del torneo, vista l’assenza pesantissima di un signore che a Parigi viene osannato come un Dio, quel Rafael Nadal che sta vivendo un 2023 tormentato dagli infortuni. A sbarrare la strada al ragazzo di Belgrado ci proverà un altro spagnolo, Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del ranking ATP e indiscusso padrone degli anni a venire. Assieme a lui anche il nostro Jannik Sinner. La finale sulla terra rossa è in programma per il pomeriggio di domenica 11 giugno.

Finale di stagione anche per il basket italiano. In palio c’è lo scudetto, che per l’ennesima volta negli ultimi anni rischia di essere appannaggio delle due squadre dominatrici del campionato di Serie A1, ossia l’Olimpia Milano allenata da Ettore Messina e la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo. Mentre scriviamo, le due compagini si trovano in vantaggio per 2 a 0 nelle rispettive semifinali playoff contro la Dinamo Sassari e la Derthona Basket di Tortona. Tutto lascia presagire che saranno loro le protagoniste della serie finale al meglio dei 7 incontri. L’eventuale gara 7 per decretare la vincitrice è un programma nella serata di venerdì 23 giugno. Tutto (sia basket che tennis), rigorosamente sulle frequenze di DAZN .