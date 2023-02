Spareggi Europa League, come vedere Juventus-Nantes e Salisburgo-Roma

Fonte: ANSA Le stelle di Roma e Juventus, Paolo Dybala e Dusan Vlahovic

Tornata la Champions League dopo la lunga pausa per i Mondiali si rivedono anche le coppe del giovedì, con una delegazione di squadre italiane che si arricchisce di un’altra potenziale protagonista. La Juventus arrivata terza nel gruppo di Champions si giocherà nello spareggio contro il Nantes un posto in Europa League, dove troverà la Roma, seconda nel suo girone e quindi costretta anche lei a conquistare gli ottavi della competizione. I giallorossi avranno però a che fare con un avversario più tosto come il Salisburgo, altra squadra scesa dalla massima competizione europea. A retrocedere dall’Europa League è stata invece la Lazio che è chiamata a raggiungere gli ottavi di Conference League sfidando il Cluj. Stesso obiettivo della Fiorentina, seconda nel suo girone e anche lei obbligata a battere una temibile rivale come il Braga per provare ad arrivare in fondo al trofeo.

Spareggi Europa League, Juventus-Nantes e Salisburgo-Roma: le partite

In questa edizione dell’Europa League nessuna delle italiane è dunque qualificata di diritto. Con la nascita della Conference League nel 2021/22, la fase a gironi del secondo maggiore trofeo europeo è stata ridotta da 48 a 32 squadre (otto gruppi da quattro) con le otto vincitrici dei gironi che vanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le otto seconde classificate dei gruppi di Europa League si giocano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta con le otto terze classificate dei gironi di Champions League.

Le sfide si giocano con la formula classica di andata e ritorno, ma la novità maggiore introdotta nell’ultima stagione è l’abolizione della regola dei gol in trasferta. Le otto vincitrici degli spareggi accederanno al sorteggio degli ottavi in programma venerdì 24 febbraio, dove troveranno le otto vincitrici dei gironi. È quanto sperano di fare Juventus e Roma.

I bianconeri hanno il favore del pronostico contro il Nantes. Le due squadre si sono affrontate soltanto una volta nella semifinale di Champions 1995/96: la Juventus vinse 2-0 in casa e perse 3-2 Oltralpe, qualificandosi per la finale poi vinta ai rigori contro l’Ajax. La gara di andata di giovedì 16 si giocherà a Torino, dove soltanto una squadra francese è riuscita a vincere in 16 precedenti: il Psg in questa edizione della Champions.

Roma e Salisburgo, invece, non si sono mai incontrati. Nei precedenti contro le italiane, gli austriaci hanno però pareggiato 1-1 contro il Milan e ha battuto due volte la Lazio (2-1 nel 2009, 4-1 nel 2018).

Dal canto loro i giallorossi hanno vinto due volte in Austria: 4-1 in casa del Tirol Innsbruck e una per 4-2 in casa dell’Austria Wien nel 2016.

Spareggi Europa League: dove vedere Juventus e Roma in TV e streaming

Juventus-Nantes e Salisburgo-Roma si potranno vedere in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita della Juventus è disponibile per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 252) e in streaming sui SkyGo, Now e gratis anche sul sito di TV8. La partita della Roma sarà trasmessa in chiaro su TV8 e per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (252).

Calcio di inizio giovedì 16 febbraio: partono i giallorossi alla Red Bull Arena di Salisburgo alle 18.45, la Juventus alle 21 all’Allianz Stadium.

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su Dazn.