Spareggi Conference, come vedere Lazio-Cluj e Braga-Fiorentina

Fonte: ANSA I centravanti di Lazio e Fiorentina, Ciro Immobile e Luka Jovic

Ultima chiamata per le italiane nelle coppe europee del giovedì. Nessuna tra Juventus, Lazio, Fiorentina e Roma si è qualificata direttamente agli ottavi di Europa e Conference League e adesso dovranno conquistarsi un posto nella fase ad eliminazione diretta delle rispettive competizioni passando dagli spareggi. Bianconeri e giallorossi si giocheranno un posto in Europa League nell’andata contro, rispettivamente, Nantes e Salisburgo nella giornata di giovedì 16 febbraio. Anche Biancocelesti e Viola saranno impegnati nella stessa giornata per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della Conference. Ecco come vedere le partite.

Spareggi Conference, le partite di Lazio e Fiorentina

Il sentiero dei rumeni del CFR Cluj si è già incrociato in passato con quello della Lazio, battuta nella prima partita del girone qualificandosi poi a spese proprio della formazione italiana. Anche l’allenatore Dan Petrescu è una vecchia conoscenza del calcio nostrano, avendo militato nel Foggia e nel Genoa all’inizio della sua carriera di calciatore.

I Biancocelesti di Maurizio Sarri si presentano alla sfida con il dente avvelenato dopo essere retrocessi dall’Europa League come terzi in un girone dall’insolito epilogo, chiuso con tutte e quattro le squadre a otto punti. Essere scesi di livello però non toglie nulla all’impegno che aspetta la squadra della Capitale, come garantito dal suo allenatore, soprattutto considerando che la detentrice del titolo è la Roma.

“Quando si parla di una competizione europee, non si può disquisire tanto: va rispettata, stop – ha detto Maurizio Sarri, in conferenza stampa -. Si tratta sempre di partite importanti”.

“Il campionato è una priorità, può darci accesso a introiti economici superiori a quelli della Conference League. Sotto l’aspetto sportivo, però, è chiaro che una competizione europea ci deve interessare. Le scelte, comunque, le faccio in base alla stanchezza dei giocatori”, ha sottolineato l’allenatore.

La Fiorentina arriva agli spareggi di Conference League dopo la seconda posizione nel girone, ma con il miglior attacco della competizione fin qui, in condivisione con il Villarreal, a 14 gol.

I Viola sono tornati in Europa dopo sei anni e non superavano i gironi di competizioni UEFA da quando nel 2014/15 arrivarono sino alle semifinali. Davanti si troveranno degli avversari di prestigio come i portoghesi del Braga, club che nella sua storia può vantare due partecipazioni alla Champions e che nella stagione 2010/11 arrivò a un passo dalla vittoria della UEFA Europa League, perdendo a Dublino nel derby contro il Porto.

Spareggi Conference League: dove vedere Lazio e Fiorentina in TV e streaming

Lazio-Cluj e Braga-Fiorentina si potranno vedere in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita della Fiorentina è disponibile per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253) e in streaming su SkyGo e Now. Anche gara della Lazio sarà trasmessa per gli abbonati sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253).

Calcio di inizio giovedì 16 febbraio: i Viola alle 18.45 all'”Estadio Municipal de Braga” mentre i Biancocelesti all’Olimpico alle 21 (qui come vedere Juventus-Nantes e Salisburgo-Fiorentina.

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su Dazn.