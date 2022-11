Serie A, turno con 3 big match: come vedere le partite in TV e streaming

Fonte: ANSA Serie A, come vedere le partite in TV e streaming

Dopo la scorpacciata di gol ed emozioni che ha caratterizzato l’ultimo turno della fase a gironi delle coppe europee, il campionato di Serie A torna ad incollare alla TV milioni di tifosi in tutta Italia ( gli incontri sono visibili in esclusiva su DAZN ). Il fine settimana in cui andrà in scena la tredicesima giornata del girone di andata si aprirà nella serata di venerdì 4 novembre, quando l’Udinese ospiterà. Lecce nel primo anticipo in programma.

Quello che poi si articolerà tra sabato 5 e domenica 6 novembre sarà un turno davvero cruciale per il prosieguo della stagione in corso. La concomitanza di 3 big match – che vedranno coinvolte ben 6 delle prime 7 squadre in classifica – sarà una sorta di spartiacque per quanto riguarda questa prima parte del campionato: infatti, in base ai risultati che si verificheranno sul campo, sarà possibile soppesare le ambizioni delle diverse formazioni di vertice.

Serie A, si apre il 13° turno: sfide al cardiopalmo, si affrontano tutte le big del campionato

Dopo un sabato pomeriggio trascorso in “zona retrocessione” con la doppia sfida salvezza tra Empoli e Sassuolo e tra Salernitana e Cremonese, all’orario dell’aperitivo avremo la prima portata principale del menù che ci accompagnerà nel weekend. Al Gewiss Stadium di Bergamo, alle ore 18, il Napoli capolista farà visita alla seconda classifica, ossia l’Atalanta. Squadra che – per l’ennesima volta negli ultimi anni – sta stupendo tutti per la qualità del calcio espresso e per la capacità di raccogliere punti. Ad oggi sono 27 quelli della Dea, che insegue distaccata di cinque lunghezze dagli uomini di Luciano Spalletti. Spettacolo assicurato.

Al termine dell’incontro sarà necessario spostarsi (metaforicamente) solo di qualche chilometro per assistere al quarto ed ultimo anticipo di giornata. Infatti alle ore 20:45, presso lo stadio di San Siro, andrà in scena Milan-Spezia: i rossoneri avranno l’occasione unica di allungare su molte delle contendenti al titolo, dato che sarà l’unico club di élite a non scendere in campo contro una diretta concorrente per lo Scudetto. Un turno che quindi potrebbe giocare a favore della banda di Stefano Pioli, a coronamento di una settimana davvero da sogno in cui è arrivata anche la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Atalanta-Napoli, il derby di Roma e Juve-Inter: dove guardare tutte le partite di Serie A in TV e in streaming

La domenica sarà solo per cuori forti. Al termine delle tre gare in programma tra le 12:30 (Bologna-Torino) e le 15 (Monza-Hellas Verona e Sampdoria-Fiorentina), il tasso di emotività toccherà il suo punto più alto alle ore 18, quando allo stadio Olimpico sarà in palio il predominio sulla Capitale: Roma e Lazio si sfideranno nel derby di Roma.

La ciliegina sulla torta arriverà nell’ultimo posticipo di giornata: anche in questo caso si tratterà di un “derby”, ma la posta in gioco assumerà i contorni nazionali. All’Allianz Stadium di Torino una Juventus incerottata riceverà un’Inter in netta ripresa e con alle spalle la gioia della qualificazione alla fase finale di Champions League.

Di seguito il programma completo dei 3 big match del tredicesimo turno di Serie A, con le indicazioni su dove vedere le partite in TV e in streaming.

Serie A – Tredicesima giornata

Sabato 5 novembre 2022

Atalanta-Napoli, ore 18 (DAZN, Sky Go Italy)

Domenica 6 novembre 2022

Roma-Lazio , ore 18 (DAZN)

, ore 18 (DAZN) Juventus-Inter, ore 20:45 (DAZN)