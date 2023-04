Pasquetta, scorpacciata di sport in TV: gli eventi e come vederli

Fonte: ANSA Pasquetta, abbuffata di sport: tutti gli eventi in TV

Quello iniziato lo scorso sabato 1° aprile – dopo la sosta dedicata alle partite della Nazionale, con le due partite degli azzurri contro Inghilterra e Malta nella corsa verso gli Europei 2024 – si appresta ad essere il periodo più caldo della stagione sportiva. Dopo mesi di risultati alterni, tra gioie e dolori, esultanze e delusioni, le squadre e gli atleti di tutta Europa (tanto nel calcio quanto nelle altre discipline) si apprestano a vivere la fase decisiva dell’annata, quella che porterà alla definizione delle classifiche finali e all’assegnazione di tutti i verdetti.

Per quanto riguarda strettamente il mondo del pallone, i mesi di aprile e maggio saranno caratterizzati da un vero e proprio tour de force di partite, un cammino a tappe serrate che per alcuni club – in particolare Inter, Juventus e Fiorentina, ancora presenti in ben 3 competizioni tra i tornei nazionali e quelli europei – sarà il banco di prova per determinare i successi e i fallimenti. Ci si gioca tutto: per questo non si può sprecare nemmeno un minuto.

Pasquetta, tutto il meglio dello sport in diretta su DAZN e Now TV

Nel quadro appena descritto, gli unici ad avere la certezza di uscirne vincitori sono i tifosi e gli appassionati del grande calcio. Per loro infatti in questo periodo ogni giorno c’è in programma qualcosa di emozionante da guardare in TV e in streaming e il weekend di Pasqua, sotto questo aspetto, di certo non fa eccezione.

Dopo il turno di Serie A spalmato tra le giornate di venerdì 7 e sabato 8 aprile (con tutte le partite trasmesse in diretta in esclusiva solo per gli abbonati a DAZN ) e l’abbuffata del giorno di Pasqua (con le migliori sfide del turno di Premier League visibili interamente solo sulla piattaforma Now TV ), l’arrivo della Pasquetta sarà l’ennesima occasione per sintonizzarsi con i propri campioni e godersi le ultime ore dei giorni di festa.

Il programma completo dello sport in Tv e streaming per il giorno di Pasquetta

Tra le grigliate con gli amici, le scampagnate per un picnic fuoriporta e le fugaci gite al mare, il cosiddetto Lunedì dell’Angelo è da sempre l’occasione giusta che molti italiani aspettano per rilassarsi e staccare dallo stress della vita quotidiana. Per chi decide di passarlo assieme ai grandi eventi sportivi (non solo calcio, dunque), gli appuntamenti non mancano e ve li segnaliamo nell’elenco riportato in seguito.

Ci sarà Jannik Sinner, impegnato nel torneo ATP di Montecarlo (terzo Master 1000 della stagione), e ci saranno i campioni della Moto XGP, con i loro motori rombanti. Per ogni evento in programma viene indicato l’orario d’inizio e il canale TV o web dove poter vivere emozioni uniche nel giorno di Pasquetta.

Pasquetta 2023 – Lunedì 10 aprile 2023

Serie B – 32esima giornata con 1 anticipo alle ore 12:30, 7 gare in programma alle ore 15, un partita alle ore 18 e il posticipo delle ore 20:45 (tutto in diretta su Now TV );

– 32esima giornata con 1 anticipo alle ore 12:30, 7 gare in programma alle ore 15, un partita alle ore 18 e il posticipo delle ore 20:45 (tutto in diretta su ); Liga Spagnola – posticipo della 28esina giornata tra Barcellona e Girona (ore 21 in diretta esclusiva su DAZN );

– posticipo della 28esina giornata tra Barcellona e Girona (ore 21 in diretta esclusiva su ); Montecarlo ATP Master 1000 , seconda giornata (dalle ore 11 in diretta su Now TV );

, seconda giornata (dalle ore 11 in diretta su ); Mondiale di Moto XGP, con Gara 1 alle ore 14 e Gara 2 alle ore 17 (in diretta esclusiva su DAZN).