Tre settimane dopo la MotoGP torna in pista ad Assen, per il GP d'Olanda, dopo numerosi annunci sul futuro di diversi piloti che cambieranno scuderia nel 2025

GP Olanda di MotoGP in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

A quasi un mese dall’ultima gara corsa, la MotoGP torna in pista sull’iconico tracciato di Assen per il GP d’Olanda. Un weekend che sa quasi di un nuovo debutto per il Motomondiale, con i piloti che torneranno in pista dopo il GP del Mugello corso il 2 giugno. A tre settimane dalla gara italiana è cambiato quasi tutto, con uno scenario ben diverso soprattutto in vista della prossima stagione.

Ducati perde pezzi ad Assen

Dove ci eravamo lasciati? Il GP del Mugello aveva visto trionfare Francesco Bagnaia davanti a Enea Bastianini e Jorge Martin, con lo spagnolo che sembrava destinato a firmare con Ducati in vista della prossima stagione, “fregando” di fatto la sella allo stesso Bastianini. Ma tre settimane dopo tutto è cambiato. Anzi a dir la verità già all’indomani della gara italiana.

In Ducati factory nel 2025 ci sarà infatti Marc Marquez, con Martin che ha firmato per Aprilia. E in Aprilia andrà anche un altro che ha assaggiato le moto desmosedici, Marco Bezzecchi che concluderà la stagione in VR46 prima dell’approdo alla Casa di Noale.

Ducati, di fatto, in un battito di ciglia ha perso due talenti come Martin e Bez, ma non solo. Enea Bastianini, infatti, è volato alla corte di KTM, al team Tech3, dove correrà al fianco di Maverick Vinales.

Non è finita qui, perché ad Assen, università della velocità della MotoGP, potrebbe anche essere ufficializzata la rottura tra Ducati e il team Prima Pramac Racing, con la squadra satellite guidata da Paolo Campinoti destinata ad accettare la corte di Yamaha. A Ducati, dunque, resterà la gestione del team factory e come satelliti quelli Gresini e VR46.

Da otto a sei, con la minaccia di una nuova riduzione a quattro per Ducati che potrebbe presto doversi difendere dalle avances di mercato di altri team per i suoi gruppi secondari. Ma intanto la testa è ad Assen, dove Bagnaia e compagni cercheranno di stupire ancora una volta.

MotoGP Olanda, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote ad Assen, università della velocità.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Venerdì 28 giugno

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 13.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: Moto2 – prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 29 giugno

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 12.10: Gara 1 Moto E

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race

Ore 17: Gara 2 Moto E

Domenica 30 giugno

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 14: MotoGP – gara