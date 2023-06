MotoGP Olanda: dove seguire qualifiche, Sprint e gara in TV

Fonte: ANSA Bagnaia in lotta nel recente GP di Germania

L’ultimo sforzo prima della pausa, poi sarà estate, relax e tranquillità. La MotoGP torna in pista per il terzo weekend di fila, con l’iconico tracciato di Assen che sarà palcoscenico dell’ottava tappa del Motomondiale 2023. Dopo Mugello e Sachsenring, infatti, i 22 della classe regina si trasferiscono nei Paesi Bassi per il GP d’Olanda, una gara che in passato ha fatto la storia delle corse in un tracciato da sempre riconosciuto da tutti come la “cattedrale della velocità”. Chi avrà la meglio prima della pausa di un mese e mezzo?

Martìn prova a insidiare Bagnaia

Dove ci eravamo lasciati? Ricordare l’ultima gara della MotoGP non è difficile, perché è stato un trionfo delle moto italiane e soprattutto perché il Sachsenring è stato sì mandato in archivio, ma appena qualche giorno fa. Con ancora negli occhi la tripletta Ducati, con il team Pramac con Jorge Martìn che ha preceduto il factory di Francesco Bagnaia e il compagno di box Johann Zarco, anche in Olanda sembrerebbe poter essere una questione da risolvere in casa a Borgo Panigale.

Il recente exploit di Jorge Martìn, che in sella alla sua Desmosedici ha ritrovato la fiducia perduta trovando una serie di podi non indifferenti, fa infatti tremare il campione italiano Pecco Bagnaia che ben conosce il valore dello spagnolo. Un duello che si ripete dopo tanti mesi, con Martìnator e Pecco che si erano sfidati tante volte la scorsa stagione che poi ha visto trionfare il pilota di Chivasso. Ma numeri alla mano è proprio tra di loro, e tra le Ducati in generale, che si riduce la lotta per il titolo.

Col doppio successo in Germania, tra Sprint e gara, Martìn ha ricucito il gap da Bagnaia che ora si trova sì primo in generale, ma con 16 punti di vantaggio proprio sullo spagnolo. Ad Assen sarà quindi lotta interna? Da Borgo Panigale, ancor prima che le cose possano farsi scomode, è arrivata la precisazione che in caso di lotta al titolo tra due ducatisti nessuno verrà favorito sull’altro con ordini di scuderia, siano essi Bagnaia e Martin o anche Bezzecchi o Zarco.

Nessuno metterà bocca su quanto succederà in pista, un po’ come avvenuto nel finale della scorsa stagione in cui tanti hanno parlato di possibili combine per vedere vincere Bagnaia. Di certo ad Assen ci sarà libertà di correre e divertirsi, con Martìn che sogna il sorpasso in classifica generale.

MotoGP Olanda, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 23 giugno

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 24 giugno

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.55: Sprint MotoGP

Ore 17.30: Moto E – Race 2

Domenica 25 giugno

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP