MotoGP Le Mans, dove seguire in tv qualifiche e gara

Fonte: ANSA Francesco Bagnaia, pilota del team Ducati

Dopo Jerez de la Frontera è il turno di Le Mans, per un’altra tappa iconica della MotoGP nel circuito Bugatti. Una pista che esalta le caratteristiche di diversi piloti che si daranno battaglia dalla prima all’ultima curva in un mondiale già reso emozionante nelle sue prime quattro tappe, un circuito che vedrà soprattutto il ritorno in sella di tre piloti che mancavano da tempo sulle due ruote della top class del Motomondiale.

MotoGP, a Le Mans torna un gran duello

Dopo aver vinto a Jerez in gara ed essere arrivato secondo in Sprint alle spalle di Binder, tutti i riflettori sono puntati su Francesco Bagnaia, leader del mondiale. Il campione del mondo in carica proverà a dare continuità alle prestazioni viste in Spagna dopo i due “zero” di fila in Argentina e America, con l’obiettivo di allungare in testa alla classifica. A lottare ci sarà però Marco Bezzecchi, connazionale del team Mooney VR46 che dista soltanto 22 punti da Pecco.

Un duello interessante tra due piloti in sella a una Ducati che continua a sorprendere e a regalare gioie alla scuderia di Borgo Panigale che però, ancora una volta, dovrà fare a meno di uno dei suoi piloti. Parliamo di Enea Bastianini, infortunatosi in avvio di stagione a Portimao e ko per tutte le gare successive, salvo provare un ritorno a Jerez per poi sventolare bandiera bianca. Ancora troppo dolore alla spalla per il pilota romagnolo che in occasione del GP di Francia sarà sostituito da Danilo Petrucci.

Per Petrux sarà ritorno in MotoGP dopo quasi un anno di assenza per il passaggio in Dakar e Superbike, un ritorno in pista su un tracciato che in carriera gli ha regalato il successo nel 2020, un secondo posto nel 2018 e un terzo posto nel 2019.

Ma sarà anche il weekend del ritorno in moto di Marc Marquez, finalmente recuperato dall’infortunio alla mano accorso a Portimao. Per il Cannibale sarà l’occasione per riprendere confidenza con una Honda abbandonata per troppo tempo ai box, una moto che fatica ancora (lato team ufficiale) a trovare i giusti setting, mentre dal lato LCR Rins si gode a pieno tutti gli sviluppi di una moto perfetta tra le sue mani.

Non ci sarà ancora Pol Espargaro, sostituito da Jonas Folger, così come alzerà bandiera bianca Miguel Oliveira del team Aprilia RNF infortunatosi a Jerez. Al suo posto un gradito ritorno, quello dell’italiano, nonché tester di Aprilia, Lorenzo Savadori che correrà sulla RS-GP del portoghese al fianco del giovanissimo spagnolo Raul Fernandez.

MotoGP Le Mans, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Venerdì 12 maggio

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 13 maggio

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.55: Gara Sprint MotoGP

Domenica 14 maggio

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

