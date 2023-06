Fonte: ANSA MotoGP Italia: dove seguire qualifiche, Sprint e gara in TV

Un mese, tanto è passato dall’ultimo appuntamento della MotoGP in questo 2023 che si è fin qui mostrato ricco di sorprese, emozioni e qualche forfait di troppo. Dopo Le Mans, a 26 giorni dal trionfo della VR46 di Marco Bezzecchi che ha portato l’italiano a un solo punto dalla vetta della classifica per il Mondiale guidata da Francesco Bagnaia, la MotoGP torna e lo fa in casa nostra, sull’iconico tracciato del Mugello.

La MotoGP fa tappa al Mugello

E dopo aver corso in Portogallo, Argentina, America, Spagna e Francia, la sesta tappa del Motomondiale è in Italia, per il GP del Mugello. Una pista, come detto, iconica e ricca di storia per il mondo delle due ruote, con i 22 piloti che arrivano a sfidarsi con una situazione in classifica in perfetto equilibrio anche grazie all’avvento della Sprint Race in questa stagione.

Tutti gli occhi sono puntati sulla Ducati, da un lato con l’ufficiale di Bagnaia che è in testa alla classifica generale con 94 punti e dall’altro quella satellite del team Mooney VR46 di Bezzecchi che segue a 93, ad appena una lunghezza. Proprio Bezzecchi nell’ultima gara di quasi un mese fa aveva avuto la meglio, con Pecco arrivato terzo in Sprint ma poi caduto in gara su un contatto con Vinales.

Insomma, il Mugello potrebbe essere festa per l’Italia dei motori che riabbraccia anche Enea Bastianini, tornato fit dopo l’infortunio. Arruolabili anche i due Aprilia RNF Raul Fernandez e Miguel Oliveira, mentre ancora una volta dovrà dare forfait Pol Espargarò che verrà sostituito in GasGas come sempre dal tedesco Jonas Folger. Da valutare, invece, le condizioni di Luca Marini, che dopo le Prove 1 di venerdì si dovrà presentare al centro medico per ottenere, o meno, il fit da parte della direzione di gara per evitare spiacevoli inconvenienti. che potrebbero pregiudicare non solo il prosieguo del weekend, ma anche della stagione per il fratellino di Valentino Rossi.

MotoGP Italia, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 9 giugno

Ore 8.55 prove libere 1 Moto3

Ore 9.45 prove libere 1 Moto2

Ore 10.40 prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15 prove libere 2 Moto3

Ore 14 prove libere 2 Moto2

Ore 14.55 prove libere 2 MotoGP

Sabato 10 giugno

Ore 8.35 prove libere 3 Moto3

Ore 9.20 prove libere 3 Moto2

Ore 10.05 prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45 qualifiche MotoGP

Ore 12.05 Moto E – Race 1

Ore 12.45 qualifiche Moto3

Ore 13.40 qualifiche Moto2

Ore 14.55 Sprint Race MotoGP

Ore 17.30 Moto E – Race 2

Domenica 11 giugno

Ore 9.40 warm up MotoGP

Ore 11 gara Moto3

Ore 12.15 gara Moto2

Ore 14 gara MotoGP