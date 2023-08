MotoGP Gran Bretagna: si torna in pista, dove seguirla in tv

Fonte: ANSA Francesco Bagnaia, pilota Ducati in MotoGP

Oltre un mese di pausa, lontani dalle piste e dal rombo dei motori, ma finalmente la MotoGP torna a correre e promette grande spettacolo ed emozioni in una delle piste più iconiche del mondo del motorsport. Parliamo di Silverstone, il GP della Gran Bretagna che riaccoglie i piloti del paddock del Motomondiale che si apprestano a vivere una seconda parte di stagione con novità importanti che porteranno a una modifica del format del weekend già a partire dal fine settimana inglese.

MotoGP in pista dopo la grande sosta con la novità

Dove eravamo rimasti? Era il 25 giugno, ultima gara prima della sosta e l’Italia dei motori faceva festa. Al primo gradino del podio il solito Francesco Bagnaia, leader assoluto in questo mondiale di MotoGP che conduce con 194 punti e 35 di vantaggio su Jorge Martìn, con Bezzecchi e Aleix Espargaro sul podio nell’università delle moto che ha mandato tutti in ferie. Si riparte da qui, un mese e mezzo dopo e con ancora 12 GP rimasti in cui i piloti, tra Sprint e gare, cercheranno di riacciuffare l’iridato Bagnaia che sogna il secondo titolo di fila.

Non sarà facile, né da una parte né dall’altra, ma lo spettacolo è assicurato. Soprattutto dopo il cambio di format, perché da Silverstone cambia tutto per le modalità di accesso a Q1 e Q2. Dopo tante lamentele, figlie del cambio del weekend con la Sprint Race, i piloti sono giunti all’accordo di un’unica sessione che decide i 10 che andranno direttamente in Q2 e i 12 che invece dovranno passare forzatamente dal Q1. A cambiare, in poche parole, è la giornata di venerdì, già decisiva per le qualifiche, perché le Libere 1 saranno quelle di prova (da 45 minuti), mentre le Libere 2, da domani solo “Pratiche” da 1 ora, saranno le uniche in cui i migliori 10 tempi andranno direttamente alla sessione per la pole, in attesa dei due nomi che emergeranno dal Q1.

Per quanto riguarda il sabato e la domenica, la “scaletta” degli eventi rimane la stessa a eccezione del turno di Libere 3 che si trasformerà in “Libere 2” da 30 minuti che apre il programma del sabato che poi avrà qualifiche e Sprint, mentre la domenica la gara “normale”.

MotoGP Gran Bretagna, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 4 agosto

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.45: prove libere 1 Moto2

Ore 11.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 14.15: prove libere 2 Moto3

Ore 15: prove libere 2 Moto2

Ore 15.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 5 agosto

Ore 9.35: prove libere 3 Moto3

Ore 10.20: prove libere 3 Moto2

Ore 11.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.45: qualifiche MotoGP

Ore 13.05: Moto E – Race 1

Ore 13.45: qualifiche Moto3

Ore 14.40: qualifiche Moto2

Ore 15.55: Sprint MotoGP

Ore 18.30: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 6 agosto

Ore 10.40: warm up MotoGP

Ore 12.15: gara Moto3

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15.30: gara Moto2