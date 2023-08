Fonte: ANSA MotoGP Catalogna: dove seguire qualifiche, Sprint e gara in TV

Il giro di boa della stagione è ormai alle spalle in MotoGP che dopo la lunga pausa estiva e lo stop di due settimane dall’ultima gara corsa a Spielberg torna in pista con tanto entusiasmo e voglia di emozionare. Motomondiale che farà tappa in Spagna, per il GP di Catalogna a Barcellona che sarà la gara numero 11 di una stagione che fin qui sta parlando italiano e sorridendo, e non poco, all’Italia dei motori.

Bagnaia sogna in grande

Sì, perché cambiano le piste, ma il risultato resta lo stesso (almeno per ora). Se in F1 è la stagione di Max Verstappen, che a Monza proverà a centrare il successo numero 10 consecutivo dell’anno, in MotoGP tutti hanno preso confidenza col dominio di Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica e pilota che sembra destinato al secondo titolo di fila.

L’italiano, reduce dal successo in Austria e con in tasca 9 vittorie stagionali (4 in gara e 5 nelle Sprint) si trova primo in classifica generale con un netto +62 su Jorge Martìn, primo degli inseguitori che con la Ducati del team Pramac sta cercando di contrastare il dominio del ducatista factory. Ma di imprese impossibili Bagnaia ne sa qualcosa, soprattutto dopo la rimonta da -90 al titolo dello scorso anno, quindi Pecco non farà di certo sconti in pista.

“Sono contento di tornare a correre al Montmelò. Lo scorso anno avremmo potuto fare una bella gara, ma sono stato coinvolto in una caduta alla prima curva e costretto poi al ritiro. Dopo il fine settimana perfetto in Austria, abbiamo tutti i presupposti per poter fare bene anche qui” ha avvisato Bagnaia, che non vuole lasciare punti per strada.

Il ducatista ha infatti sottolineato: “Il feeling con la moto è ottimo e la mia squadra sta lavorando davvero bene dandomi sempre ciò che chiedo e mettendomi nelle condizioni di essere competitivo. Vediamo come sarà il meteo, ma in ogni caso siamo pronti ad affrontare il fine settimana in qualsiasi condizione”.

Insomma, sarà l’ennesimo weekend di lotta e divertimento con un dato più che positivo per Bagnaia: in questi primi 10 GP ha ottenuto metà delle pole e metà delle vittorie

MotoGP Catalogna, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 1° settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 2 settembre

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP

Ore 15.45: Paddock Live Show

Domenica 3 settembre

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP