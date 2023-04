MotoGP Austin, dove seguire in tv il GP delle Americhe

Fonte: Ansa Francesco Bagnaia in sella alla sua Ducati nel GP di Termas de Rio Hondo

Dall’Argentina all’America, da Termas de Rio Hondo all’iconico COTA di Austin, col filo conduttore delle grandi assenze. La MotoGP torna in pista dopo lo stop per la Pasqua e lo fa per il GP delle Americhe, terza tappa stagionale di un Motomondiale che ha sin da subito regalato emozioni, spettacolo e qualche forfait di troppo.

Pochi chilometri dividono l’Argentina dagli Usa rispetto alla prima tappa europea e nonostante la pausa di un weekend diversi sono i piloti che ancora una volta sono stati costretti ad alzare bandiera bianca per la terza gara della stagione. Chi sono?

MotoGP Americhe, quante assenze al COTA

Quella di Austin sarà di certo una delle gare dalle quali piloti e scuderie potranno cominciare a tirare le prime somme della stagione. Dopo il bis di Portimao e il weekend Argentino andato così così, gli occhi sono di certo puntati tutti su Francesco Bagnaia, campione del Mondo in carica che deve assolutamente rifarsi dopo la caduta a Termas de Rio Hondo. Una prestazione che non ha di certo lasciato soddisfatto il pilota di Chivasso che si è fatto sorpassare in testa alla generale dal connazionale Marco Bezzecchi del team Mooney VR46 di Valentino Rossi.

Anche per questo weekend Pecco dovrà però fare a meno del suo compagno di box, Enea Bastianini, che nonostante i test positivi degli ultimi giorni ha deciso di dare forfait per il COTA. Al suo posto correrà Michele Pirro, collaudatore di Ducati che nelle scorse stagioni ha saputo sostituire brillantemente tutti i piloti infortunati dei team di Borgo Panigale.

Sostituzione anche in casa GasGas, con l’infortunato lungodegente Pol Espargaro che lascia la sua sella a Jonas Folger. Collaudatore anche in casa Honda, con Stefan Bradl che prende il posto di Marc Marquez, ancora alle prese con l’infortunio rimediato a Portimao. Dopo le polemiche per la penalità rinviata dall’Argentina all’America, il Cannibale darà forfait anche ad Austin, da sempre sua terra di conquista e capace, con un circuito che ne esalta le caratteristiche, di portare sempre a casa un risultato positivo per la scuderia di Hamamatsu.

Dove vedere in tv il GP di Austin di MotoGP

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista. Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 14 aprile

Ore 15.55: prove libere 1 Moto3

Ore 16.45: prove libere 1 Moto2

Ore 17.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 20.15: prove libere 2 Moto3

Ore 21: prove libere 2 Moto2

Ore 21.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 15 aprile

Ore 15.35: prove libere 3 Moto3

Ore 16.20: prove libere 3 Moto2

Ore 17.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 17.45: qualifiche MotoGP

Ore 19.45: qualifiche Moto3

Ore 20.40: qualifiche Moto2

Ore 21.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 16 aprile

Ore 16.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 18: gara Moto3

Ore 19.15: gara Moto2

Ore 21: gara MotoGP