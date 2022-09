Serie A, è l’ora dei big match: dove vedere la settima giornata gratis

Fonte: ANSA Milan-Napoli e Roma-Atalanta: dove vedere la Serie A

Il campionato di Serie A è partito da poco più di un mese, le prime sei giornate hanno delineato lo stato di forma dei club e la classifica ha mostrato le prime sorprese di stagione. Quello che inizia venerdì sera con l’anticipo tra Salernitana e Lecce sarà l’ultimo turno prima della pausa per le Nazionali: le squadre saluteranno i propri giocatori convocati dai commissari tecnici in giro per il mondo e torneranno in campo il fine settimana del 1 e 2 ottobre.

È stato un vero e proprio tour de force quello a cui abbiamo assistito da inizio agosto ad oggi. Complice la lunga sosta per il Mondiale in Qatar che si svolgerà tra novembre e dicembre , il calendario dei campionati europei prevede una road map serratissima in tutti gli altri mesi dell’anno. Solo in queste prime settimane, ad esempio, oltre alla Serie A si sono svolti anche i preliminari delle coppe europee, due partite della successiva fase a gironi e un turno di Coppa Italia.

Serie A, tempo di big match: dove vedere Milan-Napoli e Roma-Atalanta in tv

E così, archiviata la tre giorni di grandi emozioni con le squadre italiane impegnate in Europa, si torna subito in campo e la settima giornata di Serie A offre un menù davvero ricchissimo. A cominciare dal big match di domenica sera (ore 20:45), in cui si confronteranno quelle che – al momento – sono le uniche due conferme del campionato rispetto alla scorsa stagione: stiamo parlando del Milan e del Napoli, prime in classifica a quota 14 punti (frutto di due vittorie e un pareggio) ed entrambe reduci da due trionfi in Champions League, rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Rangers Glasgow.

Ad approfittarne potrebbe essere l’Atalanta, unica formazione appaiata in vetta, che solo poche ore prima scenderà in campo nell’altro piatto forte del weekend: domenica alle ore 18 gli orobici faranno visita alla Roma di José Mourinho, che insegue al secondo posto a distanza di un solo punto. Proveranno a scalare posizioni anche l’Inter e la Juventus (impegnate nelle ostiche trasferte di Udine e Monza), dopo un avvio di stagione molto più burrascoso, segnato da prestazioni sotto le aspettative e diversi punti lasciati per strada.

Serie A, il programma completo della settimana giornata: dove vedere le partite in tv

Di seguito tutto il programma completo della settima giornata di Serie A, con le indicazioni che riguardano il giorno delle partite, l’orario fissato per il calcio d’inizio e tutte le indicazioni su dove vederle in TV.

Salernitana-Lecce , venerdì 16 settembre, ore 20:45, Sky (Sky Sport Calcio) e DAZN

, venerdì 16 settembre, ore 20:45, Bologna-Empoli , sabato 17 settembre, ore 15, DAZN

, sabato 17 settembre, ore 15, Spezia-Sampdoria , sabato 17 settembre, ore 18, DAZN

, sabato 17 settembre, ore 18, Torino-Sassuolo , sabato 17 settembre, ore 20:45, Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K) e Dazn

, sabato 17 settembre, ore 20:45, Udinese-Inter , domenica 18 settembre, ore 12:30, Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K) e Dazn

, domenica 18 settembre, ore 12:30, Cremonese-Lazio , domenica 18 settembre, ore 15, Dazn

, domenica 18 settembre, ore 15, Fiorentina-Hellas Verona , domenica 18 settembre, ore 15, Dazn

, domenica 18 settembre, ore 15, Monza-Juventus , domenica 18 settembre, ore 15, Dazn

, domenica 18 settembre, ore 15, Roma-Atalanta , domenica 18 settembre, ore 18, Dazn

, domenica 18 settembre, ore 18, Milan-Napoli, domenica 18 settembre, ore 20:45, Dazn

Come vedere gratis tutte le partite di Serie A gratis su DAZN

Esiste anche la possibilità di fruire di tutto il calcio trasmesso da Dazn in modalità completamente gratuita. Questo è possibile grazie a DAZN Fun, la sezione che permette a tutti gli utenti maggiorenni di pronosticare i risultati e vincere numerosi premi, compresi moltissimi codici prepagati DAZN tramite cui accedere alla piattaforma senza alcun costo aggiuntivo.

Per registrarsi su DAZN Fun, sia da computer che da smartphone e tablet, è necessario collegarsi alla pagina principale di questa piattaforma e compiere alcuni semplici passaggi:

Cliccare sul pulsante Registrati.

Compilare il modulo di registrazione con i dati personali.

Apporre il segno di spunta per accettare l’informativa sulla privacy.

Dichiarare di essere maggiorenni.

Dopodiché basterà premere nuovamente sul pulsante Registrati. In questo modo il nuovo account di DAZN Fun sarà immediatamente attivo e anche solo con questo primo passaggio verranno assegnati ben 250 punti virtuali che potranno essere convertiti in codici DAZN e utilizzati per ottenere buoni e sconti.

Infine, esiste anche la possibilità di usufruire delle carte prepagate DAZN: basterà farsi regalare uno dei tre buoni previsti dall’azienda e iniziare ad usufruire del servizio senza alcun costo aggiuntivo. Le carte possono essere acquistate nei principali negozi di elettronica (anche online), nei supermercati convenzionati, oltre che nei bar e nei negozi abilitati Mooney e PUNTOLIS. Sono disponibili in tre formati differenti:

Carta regalo da 1 mese , dal costo di 29,99 euro.

, dal costo di 29,99 euro. Carta regalo da 3 mesi , dal costo di 79,90 euro.

, dal costo di 79,90 euro. Carta regalo da 6 mesi, dal costo di 149,90 euro.