Manchester City-Real Madrid, come vederla in TV e streaming

Manchester City-Real, come vederla in TV e streaming

La posta in gioco è di quelle che fanno tremare i polsi e l’attesa febbrile di queste ore ne è la prova più evidente. Un passaggio che vale una carriera, che divide le persone tra vincitori e vinti, nonostante i protagonisti di questa vicenda siano gli artefici di alcune delle più belle pagine calcistiche degli ultimi 30 anni.

Da una parte c’è il calcio elevato ad uno stato di grazia, di beltà pura, di armonia assoluta, come solo Pep Guardiola ha saputo fare nella storia recente di questo sport. Dall’altra ci sono la forza e la consapevolezza di chi viene venerato come un maestro, se non altro perché Carlo Ancelotti è ancora oggi l’allenatore più vincente che il mondo del pallone abbia mai avuto. In sole 5 parole, tutto questo si pronuncia Manchester City vs Real Madrid.

Gara di ritorno della semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid: tutto quello che c’è da sapere

A garantire la visione di un match che si preannuncia epico sarà ancora una volta la piattaforma Amazon Prime, vera rivelazione dell’ultimo triennio, nel quale ha trasmesso ogni settimana il match più prestigioso del mercoledì sera (e continuerà a farlo fino al 2027, visto il recente accordo raggiunto con i vertici UEFA).

Abbonarsi è molto semplice – qui tutte le info – e soprattutto garantisce di vivere emozioni uniche come quelle che ci stanno regalando le semifinali di Champions League. Da una parte del tabellone il derby di Milano ( in questo articolo tutte le info su come vedere la gara di ritorno in TV e streaming), dall’altra quella che in molti hanno rinominato fin da subito come la vera finale di quest’anno.

Manchester City contro Real Madrid, in gioco c’è la finale di Champions League: come guardare la partita in TV e streaming

Quella dello stadio Etihad di Manchester non sarà solamente una sfida tra due dei tecnici più vincenti di sempre. I Blancos campioni in carica cercheranno di unire la contezza di chi ha già 14 Champions in bacheca con la freschezza di chi, come il brasiliano Vinicius Junior, ha voglia di spaccare il mondo. Senza dimenticare il contributo di due Palloni d’Oro come Lukas Modric e Karim Benzema.

I Citizen del bomber Erling Halland e del genio Kevin De Bruyne sanno che la caccia al trofeo più prestigioso d’Europa non potrà durare ancora a lungo se non si riesce ad alzarlo. Il presidente sceicco emiratino Mansur (che in Italia possiede il Palermo Calcio) ha investito oltre 1 miliardo di euro dal 2007 ad oggi e non intende aspettare ad oltranza per vedere la coppa con le grandi orecchie entrare in casa sua.

Ci sarebbero almeno 100 altri buoni motivi per sintonizzarsi con il match tra Manchester City e Real Madrid, gara di ritorno delle semifinali di Champions League 2022/23 che vale l’accesso all’atto finale in programma il prossimo 10 giugno presso lo Stadio olimpico Ataturk di Istanbul. Si riparte dal risultato di 1 a 1 dell’andata. Calcio d’inizio mercoledì 17 maggio, alle ore 21. Se amate il grande calcio tenetevi liberi o rischiate di pentirvene amaramente.