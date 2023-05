Juve e Roma si giocano tutto: le semifinali di Europa League in TV

Fonte: ANSA Juve e Roma, dove vedere l’Europa League in TV

Quelli che sono iniziati martedì 9 e finiranno giovedì 18 maggio verranno ricordati come i dieci giorni di fuoco della stagione calcistica 2022/23. Mentre iniziano ad arrivare i primi responsi anche dai campionati nazionali (come accaduto in Italia con lo scudetto del Napoli , ma anche in Spagna ad esempio, dove il Barcellona allenato dalla leggenda blaugrana Xavi Hernandez si è laureato campione con 4 giornate d’anticipo), il vero picco di tensione lo si sta raggiungendo con le coppe europee. E mai come quest’anno sono i tifosi italiani a vivere ogni istante con il cuore in gola.

Dopo aver provato emozioni fortissime con le semifinali di Champions League (che, a distanza di 20 anni dall’ultima volta, vedevano la presenza di due compagini nostrane), il tour de force dei tornei continentali si conclude ora con la definizione delle quattro squadre che andranno a contendersi rispettivamente l’Europa League e la Conference League. Se, per quanto riguarda quest’ultima, vi abbiamo dato tutte le informazioni in questo approfondimento (con le indicazioni su come supportare la Fiorentina di Vincenzo Italiano guardando la partita in TV e streaming), ora è il momento di concentrarsi sugli appuntamenti che vedono impegnate Juventus e Roma.

Siviglia-Juventus, ritorno delle semifinali di Europa League: dove vedere la partita in TV e streaming

Per quanto riguarda i bianconeri di Massimiliano Allegri – impegnati giovedì sera alle ore 21 sul campo del Siviglia – la gara di ritorno delle semifinali non necessita di molti ragionamenti. Per raggiungere la finale del prossimo mercoledì 31 maggio (che andrà in scena nella suggestiva Puskas Arena di Budapest, in Ungheria), la Vecchia Signora dovrà imporsi in terra spagnola. Il risultato di 1 a 1 strappato nei minuti di recupero del match di andata permetterà al club di Torino di volare in Andalusia con meno preoccupazione, ma ciò non significa la partita dello Stadio Ramon Sanchez Pizjuan possa essere presa sottogamba.

Questo a maggior ragione se si pensa che il Siviglia ha vinto ben 4 delle ultime 9 edizioni del torneo. Un vero e proprio record quello stabilito dai biancorossi, che tenteranno in tutti i modi di tornare in finale a distanza di 3 anni dall’ultima volta (se la ricordano bene i tifosi interisti, che con Antonio Conte in panchina uscirono sconfitti dall’ultimo atto della stagione 2019/20). Per la Juventus, dunque, guai ad abbassare la guardia, soprattutto perché anche un pareggio non garantirebbe il passaggio del turno: in quel caso infatti si andrebbe ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore.

Bayer Leverkusen-Roma, ritorno delle semifinali di Europa League: dove vedere la partita in TV e streaming

Una situazione radicalmente opposta è quella che stanno vivendo i giallorossi allenati da José Mourinho. A livello di condizione atletica, i ragazzi della capitale sono agli antipodi rispetto alla Juventus: non godono di una buona forma fisica e hanno molti giocatori bloccati in infermeria (tra cui, in particolare, spiccano i nomi di Smalling e Dybala, anche se il tecnico portoghese proverà fino all’ultimo ad averli almeno in panchina). La conferma di queste difficoltà la si è avuta in Serie A, dove la Roma non vince dallo scorso 16 aprile (da allora ha racimolato 3 pareggi e 2 sconfitte).

A fare la differenza però potrebbe essere il morale della squadra, che arriva all’incontro con il Bayer Leverkusen forte dell’1 a 0 raccolto nella sfida d’andata allo Stadio Olimpico. Per la gara di ritorno è prevista un’atmosfera caldissima, con la BayArena di Leverkusen che si preannuncia stracolma di supporters tedeschi. Cosa che di certo non spaventa l’allenatore giallorosso, abituato a trarre il meglio dai suoi calciatori proprio nelle sfide decisive. Anche in questo caso il calcio d’inizio è fissato per giovedì sera alle ore 21. Entrambe le semifinali delle squadre italiane saranno visibili in diretta per gli abbonati alla piattaforma DAZN .