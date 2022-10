Champions League, come vedere Inter-Barcellona in TV e streaming

Fonte: ANSA Champions, Inter-Barcellona in TV e streaming

Dopo la sosta di due settimane per consentire lo svolgimento delle partite delle Nazionali, nel weekend appena trascorso il grande calcio europeo è tornato ad inchiodare al televisore milioni di appassionati in tutta Italia. Oltre alle tante emozioni delle dieci partite dell’ottavo turno di Serie A – trasmesse tutte in esclusiva da DAZN – anche negli altri Paesi europei i campionati sono ricominciati all’insegna dello spettacolo. Il tutto durerà ad un ritmo forsennato fino a metà novembre, quando il calendario si fermerà e i calciatori voleranno in Qatar per partecipare ai Mondiali di calcio che per la prima volta si disputeranno quando in Europa è inverno.

Valanghe di gol e alcuni big match giocati sul filo del rasoio (tra cui la sfida di San Siro tra Inter e Roma, ma anche i derby inglesi di Manchester e Londra) hanno permesso ai tanti abbonati di trascorre un fine settimana in compagnia dei bomber più acclamati. Un’abbuffata di incontri che ha spianato la strada verso un altro appuntamento molto sentito, quelle con le coppe europee.

Big match in Champions League: l’Inter ospita il Barcellona nella terza giornata del gruppo C

Nella serata di martedì 2 ottobre la musichetta della Champions League tornerà a risuonare negli stadi più illustri del Vecchio Continente. Anche in quel di Milano le note dell’inno ufficiale faranno da sottofondo al match di cartello che vedrà contrapposte l’Inter e il Barcellona, entrambe appaiate al secondo posto a quota tre punti nella classifica del gruppo C. Una sfida carica di significato per i molti precedenti illustri, uno su tutti la semifinale del 2010 che portò i nerazzurri di José Mourinho alla storica finale del Triplete.

La squadra oggi guidata da Simone Inzaghi dovrà fare i conti con una condizione fisica e mentale tutta da ritrovare. Il periodo di crisi iniziato prima della sosta pare essere proseguito con la sconfitta di sabato contro la Roma, giunta con il risultato di 1-2. Dall’altra parte invece gli avversari catalani vengono da ben sei vittorie e un pareggio nei primi sette turni di Liga spagnola, un ruolino di marcia che li ha proiettati in vetta al campionato. La partita significa moltissimo per entrambe le compagini, che torneranno a sfidarsi solo otto giorni più tardi (mercoledì 12 ottobre) ma allo stadio Camp Nou di Barcellona.

Inter-Barcellona, parata di stelle in Champions League: data, orario del calcio d’inizio e dove vedere la partita in TV e streaming

Di seguito riportiamo il programma completo del gruppo C per questo terzo turno della fase a gironi di Champions League. Vengono inserite tutte le informazioni che riguardano la data e l’orario del calcio d’inizio di ogni partita, oltre ai riferimenti su dove seguire gli incontri in TV e sui canali streaming.

Gruppo C

Bayern Monaco – Viktoria Plzen , Allianz Arena di Monaco di Baviera, martedì 4 ottobre, ore 18:45 (Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go, Sky Sport Uno, Sky Calcio 4, Sky Sport 4K)

, Allianz Arena di Monaco di Baviera, martedì 4 ottobre, ore 18:45 (Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go, Sky Sport Uno, Sky Calcio 4, Sky Sport 4K) Inter – Barcellona, stadio Giuseppe Meazza di Milano, martedì 4 ottobre, ore 21:00 (Canale 5, Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go, Sky Sport Uno, Sky Calcio 2, Sky Sport 4K)