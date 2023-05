Fiorentina, ultima chance: dove vedere la semifinale Conference in TV

Fonte: ANSA Fiorentina dove vedere la semifinale Conference in TV

“Giovedì sera dovremo avere lo stesso tipo di atteggiamento che abbiamo mostrato oggi in campo. Avremo l’obbligo di provare in tutti i modi a ribaltare il risultato. Sappiamo tutti che non sarà semplice. Anche perché, a differenza della gara d’andata, non avremo il supporto dei nostri tifosi. Loro occupano un posto importante nel mio cuore, non mollano mai, ci permettono di vincere le partite. Lotteremo per raggiungere la finale e soprattutto per renderli felici e orgogliosi”.

Davvero pochi tra gli sceneggiatori e i ghost writer più in voga del momento avrebbero saputo scrivere un discorso così sentito e carico di emozione. Eppure, queste parole che pesano come un macigno sono uscite dalla bocca di Vincenzo Italiano durante la conferenza stampa post-partita convocata presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze nei minuti successivi alla partita di campionato disputata domenica 14 maggio contro l’Udinese.

La Fiorentina vola in Svizzera e affronta il Basilea nel ritorno della semifinale di Conference League: tutto quello che c’è da sapere

L’allenatore della Fiorentina è parso fin da subito molto emozionato. Ed era chiaro a tutti i presenti che il suo stato d’animo derivava solo in minima parte dalla vittoria appena conseguita contro la squadra friulana: i viola infatti non hanno più molto da chiedere alla Serie A, in classifica galleggiano tra il decimo e l’ottavo posto, probabilmente le ultime 3 partite di campionato serviranno solo per permettere a chi ha giocato meno in questa stagione di accumulare minuti nelle gambe.

La verve e lo spirito che il tecnico di origini tedesche (è nato a Karlsruhe nel dicembre del 1977) ha riversato con enfasi nel colloquio con i giornalisti erano indirizzati esclusivamente ai suoi giocatori, nel tentativo di spronarli e di fare emergere tutta la rabbia agonistica possibile. E ne avranno davvero bisogno i suoi ragazzi nella trasferta più delicata dell’anno, quella in programma giovedì sera (alle ore 21), quando entreranno nel St. Jacob Park di Basilea per disputare la gara di ritorno della semifinale di Conference League.

Basilea-Fiorentina, gara di ritorno della semifinale di Conference League: come guardare la partita in TV e streaming

Si riparte dal deludente risultato di 1 a 2 concretizzatosi una settimana fa nel capoluogo toscano, quando si è disputata la sfida di andata. Dopo un primo tempo in sottotono, la compagine svizzera è uscita nella ripresa, ribaltando il vantaggio che la Fiorentina era riuscita ad accumulare nei primi 45 minuti grazie ad una rete del solito Arthur Cabral. Ora dunque servirà una mezza impresa per ristabilire la supremazia e acciuffare il pass per la finale di Conference, fissata per il prossimo mercoledì 7 giugno tra le mura della Eden Arena di Praga.

Il calcio d’inizio della sfida di ritorno della semifinale di Conference League è fissato dunque per giovedì sera alle ore 21 (in contemporanea con le gare di Europa League che vedono protagoniste altre due squadre italiane – la Juventus e la Roma – e di cui vi abbiamo dato tutti i dettagli in questo approfondimento ). I tifosi viola e tutti gli appassionati del grande calcio europeo potranno seguire la partita in diretta fin dalle fasi di riscaldamento sintonizzandosi sulla piattaforma DAZN , che per tutta la stagione ha garantito la visione delle partite di coppa sul nostro territorio nazionale.