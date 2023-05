Fonte: ANSA Fiorentina-Inter, quanto vale la Coppa Italia? Il premio

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e Fiorentina e Inter sono pronte a sfidarsi nella finalissima che mette in palio la Coppa Italia 2022/23. Per entrambe è l’occasione di mettere le mani sull’ambito trofeo nazionale, ma soprattutto di mettersi in gioco in vista delle due finali europee che arriveranno a giugno, quella di Conference League contro il West Ham per la Viola e quella di Champions League contro il Manchester City per i nerazzurri.

Ma la Coppa Italia, oltre che per il trofeo e per la gloria, vale molto di più. Sia in termini di classifica, ma anche e soprattutto in termini economici. Quanto vince chi mette le mani sulla Coppa Italia Frecciarossa?

Finale Coppa Italia, quanto vale

Da una parte una squadra che ne vanta ben otto in bacheca e che l’ultima l’ha conquistata appena un anno fa ai danni della Juventus. Dall’altra un club storico del calcio italiano che non mette le mani sul trofeo da 22 anni ed è a caccia del settimo titolo. Inter e Fiorentina, insomma, hanno tanti motivi per darsi battaglia all’Olimpico dove mercoledì 24 maggio, a partire dalle 21, andrà in scena la finalissima di Coppa Italia.

Un trofeo che per la prima volta nella storia dà l’accesso alla final four per la Supercoppa Italiana, con Inter e Fiorentina che si troveranno nuovamente nel cammino verso il titolo che metteva prima di fronte la vincente della Coppa e il club che si è cucito addosso il tricolore.

Ma oltre a questo, la Coppa Italia significa tanto altro. Chi vince, infatti, ha un posto assicurato nell’Europa League del 2023-2024 se non qualificata direttamente tramite campionato. Un’occasione dunque ghiotta per la Fiorentina che al momento è 11esima in campionato e ha a disposizione il doppio match point. Il primo è appunto la finale di Coppa Italia, il secondo invece la finale di Conference League del prossimo 7 giugno contro il West Ham che potrà essere seguita in streaming su Dazn.

Ma la Coppa Italia consegna anche un sostanzioso premio in denaro. La vincitrice del torneo, infatti, si aggiudica circa 7,5 milioni di euro che provengono dai 3 milioni guadagnati fino alla semifinale e ulteriori 4,5 milioni di euro aggiuntivi in caso di vittoria in finale. Premio di consolazione per la perdente che comunque intasca 2 milioni di euro per la partecipazione alla finale, più i 3 milioni citati. A questo va poi sommata la quota degli incassi dei ricavi da ticketing della sfida dell’Olimpico, spartiti tra club e Lega.

Dove vedere Fiorentina-Inter di Coppa Italia

Ma dove sarà possibile vedere la finale di Coppa Italia? Quest’anno la Coppa Italia Frecciarossa è un’esclusiva Mediaset, dunque la finalissima sarà visibile in chiaro e in streaming.

L’appuntamento è dunque fissato per mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 21 su Canale 5, in alternativa è possibile vederla in streaming su Mediaset Infinity.

Come detto, però, si tratta solo della prima finale per le due compagini, con Conference e Champions League impegni prossimi per Fiorentina e Inter.

