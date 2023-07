F1 Ungheria: dove vedere in tv il GP dell’Hungaroring

Fonte: ANSA Verstappen e Leclerc affiancati in griglia di partenza

Dopo una breve sosta di appena un weekend, giusto il tempo di fare le valigie dalla Gran Bretagna, la Formula 1 torna in pista in un altro dei tracciati più iconici della stagione. Il paddock, infatti, si trasferisce in Ungheria, a Budapest per il GP all’Hungaroring dove, tra record da stracciare e speranze, è atteso un altro fine settimana di emozioni e spettacolo. Se lo augura, su tutti, il leader del mondiale e due volte iridato Max Verstappen, così come Charles Leclerc e Carlos Sainz che con la Ferrari puntano al podio. Ma anche il ritrovato Daniel Ricciardo, che in Ungheria debutterà al volante dell’Alpha Tauri.

Verstappen come Schumi? Speranza Ferrari

Altro GP e altri record in vista da stracciare per Max Verstappen che è l’autentico dominatore di questa stagione. Per il terzo anno consecutivo, infatti, l’olandese volta incontrastato verso il titolo Mondiale, col solo Sergio Perez potrebbe raggiungerlo, ma in Red Bull tutto è pensato e studiato al massimo per vedere Super Max felice e trionfante. All’Hungaroring, tappa che segna il giro di boa stagionale, l’olandese punta ad aumentare il largo vantaggio sul compagno di squadra alla Red Bull e rinforzare con nuovi trionfi la sua annata straripante che, salvo incredibili ribaltoni, potrebbe segnare l’ennesimo record.

La scuderia austriaca nelle ultime settimane gli ha preparato una vettura ancora più performante, notizia allarmante per la concorrenza a partire da Ferrari e Mercedes, che non sono mai riuscite quest’anno a scalfire il dominio della RB19. E il pilota di Hasselt, che ha un margine di vantaggio 99 punti su Perez, può puntare a raggiungere Schumacher in record tutto del tedesco. Il gap dal compagno di box e secondo nel mondiale, infatti, permetterebbe a Verstappen di conquistare il titolo addirittura a 6 GP dal termine, come accadde proprio a Schumi che nel 2002 con la Ferrari vinse il titolo a luglio. E in verità la questione non è più se Super Max vincerà questo titolo, ma quando, col countdown partito da settimane.

E per una Ferrari che respira aria di rivoluzione a Maranello c’è voglia di rivalsa in Ungheria, col team principal della Rossa Frédéric Vasseur che si mostra fiducioso e speranzoso di acciuffare il podio. L’obiettivo resta sempre il 2024 e la metà della stagione restante verrà utilizzata per nuovi sviluppi, ma l’ambizione e il sogno non può essere messa da parte. “Arriviamo a Budapest determinati a continuare il percorso di crescita iniziato nelle ultime gare con l’introduzione di aggiornamenti tecnici sulla SF-23. A Silverstone le cose non sono andate come speravamo ma in Canada e in Austria abbiamo fatto dei chiari passi avanti e in Ungheria crediamo ci siano le condizioni per dare a Leclerc e Sainz una vettura performante”, ha dichiarato Vasseur sottolineando che entrambi i piloti hanno preparato la corsa nei minimi dettagli.

F1 Ungheria, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Budapest? In Ungheria, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il podio, fine settimana in cui correranno anche le promesse del futuro in F2 e F3 e la Porsche Super Cup.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti

Venerdì 21 luglio

Ore 09.50: F3 – prove libere 1

Ore 11.00: F2 – prove libere 1

Ore 13.30: F1 – prove libere 1

Ore 15.00: qualifiche F3

Ore 15.55: F2 – qualifiche

Ore 17.00: F1 – prove libere 2

Ore 18.35: Porsche Supercup – Prove Libere

Sabato 22 luglio

Ore 09.45: F3 – sprint race

Ore 11.20: Porsche Supercup – qualifiche

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 16.00: F1 – qualifiche

Domenica 23 luglio

Ore 08.20: F3 – Feature Race

Ore 10.00: F2 – Formula Race

Ore 12.00: Porsche Supercup – gara

Ore 15.00: F1 – gara