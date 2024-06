Dopo la vittoria di Leclerc a Montecarlo e la delusione canadese, Ferrari ci riprova col ritorno in Europa per un GP di Spagna che sarà un test per la SF-24

Fonte: ANSA GP Spagna di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche e gara

La F1 torna in Europa, col GP di Spagna di Barcellona sul tracciato del Montmelò in Catalogna pronto a regalare emozioni. Dopo i due weekend diametralmente opposti per Ferrari, col successo di Leclerc nella sua Montecarlo e la delusione vissuta a Montreal nel GP del Canada, il Cavallino Rampante spera in un risultato positivo per tenere il passo di Red Bull in classifica costruttori e per non farsi raggiungere da McLaren, scuderia in grande spolvero nelle ultime settimane.

Ferrari pronta al test spagnolo

La delusione dopo il GP del Canada è ancora tanta, con entrambe le Rosse che non hanno concluso la gara a Montreal dopo l’ottimo risultato ottenuto a Monaco. Un cambio drastico, da tutto a niente, che a Maranello fa male tanto da sperare in una rivincita a Barcellona.

Sul tracciato del Montmelò sarà quindi caccia alla rivalsa, con una SF-24 che sarà sotto esame. Infatti la Ferrari che sarà messa in pista per il weekend spagnolo sfrutterà gli aggiornamenti delle ultime gare e un circuito come quello di Barcellona è il luogo migliore per giudicarne la bontà.

Tra curve veloci ed efficienza aerodinamica che tornano protagoniste, infatti, Ferrari cercherà di sfruttare al massimo il potenziale di una SF-24 che ha fatto vedere a sprazzi le migliorie apportate, ma non ancora pienamente esaltate dalle piste fin qui in calendario. E dalla Spagna potrebbe emergere un quadro capace di dare alla scuderia di Maranello risposte un po’ più chiare alle domande che tutti si sono posti nelle ultime settimane.

“In questo momento direi che sono più le curve lente dove abbiamo fatto un po’ più di fatica durante la prima parte dell’anno. Ovviamente questi aggiornamenti che portiamo oggi sono stati concepiti tanti mesi prima, quindi il target per questi sviluppi non è ancora aggiornato con quelle che sono le limitazioni di oggi” ha detto Leclerc, speranzoso di trovarsi al volante di una Rossa capace di emozionare, sorprendere e soprattutto vincere ancora una volta.

F1 Spagna, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del nono appuntamento della stagione di F1? Sul circuito di Catalogna di Barcellona, come sempre ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che vedrà scendere in pista i piloti in lotta per il mondiale delle quattro ruote e anche i giovanissimi di F3 e F2, oltre che la F1 Academy.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti.

Venerdì 21 giugno

Ore 8.45: F1 Academy – prove libere;

Ore 9.50: F3 – prove libere;

Ore 11: F2 – prove libere;

Ore 13.30: F1 – prove libere 1;

Ore 14.55: F3 – qualifiche;

Ore 15.50: F2 – qualifiche;

Ore 17: F1 – prove libere 2.

Sabato 22 giugno

Ore 10.35: F3 – sprint race;

Ore 12.30: F1 – prove libere 3;

Ore 14.10: F2 – sprint race;

Ore 16: F1 – qualifiche;

Ore 17.55: F1 Academy – gara 1.

Domenica 23 giugno

Ore 8.45: F1 Academy – gara 2;

Ore 10: F3 – gara;

Ore 11.30: F2 – gara;

Ore 15: F1 – gara.