F1 Miami, dove vedere in tv qualifiche e gara americana

Neanche il tempo di riposarsi dopo le fatiche di Baku, in Azerbaijan, che la Formula 1 chiude le valigie per partire e sorvolare l’Oceano. Il Circus sbarca infatti negli States, per il GP di Miami che torna dopo il grande successo ottenuto nella prima storica tappa del 2022 vinta dal solito Max Verstappen che, come la storia insegna, si è poi laureato bi campione del mondo.

Si arriva però negli Stati Uniti a caccia di conferme e rivincite, tra chi in terra azera ha ritrovato quella verve persa in avvio di stagione rispetto allo scorso anno e chi, invece, a Baku si è leccato le ferite senza riuscire a centrare l’obiettivo che si era preposto a inizio weekend.

A Miami tra novità e conferme

Insomma, a Miami gli occhi saranno inevitabilmente puntati sulla Ferrari che con Charles Leclerc è riuscita a centrare il primo doppio podio della stagione. Prima in Sprint, dove il monegasco ha chiuso secondo dietro a Perez e davanti a Verstappen, e poi in gara alle spalle delle due Red Bull, la SF-23 sembra essere tornata dalla prima lunga sosta con qualcosa in più.

Il fattore cittadino, essendo stata Baku una pista cittadina, ha di certo giocato il suo ruolo che potrebbe essere bissato anche a Miami che ha le stesse caratteristiche. Pista che potrebbe essere quindi congeniale a Sergio Perez, che ha vinto cinque dei suoi 6 GP in carriera proprio su un tracciato come quello americano che si sviluppa attorno all’Hard Rock Stadium all’interno del quale è stato adibito un paddock mozzafiato.

E a questo punto a fare gli scongiuri sarà Max Verstappen che in tutti i recenti cittadini ha avuto sempre qualche problema di troppo: a Sakhir 2020 è andato a muro, a Baku 2021 ha forato e nel 2023 è finito alle spalle di Perez penalizzato dalla safety car, a Singapore nel 2022 ha finito la benzina in qualifica e quest’anno a Jeddah ha rotto il semiasse in qualifica. Insomma, l’olandese non va molto d’accordo con i circuiti cittadini al contrario del collega Checo Perez.

Spera anche Carlos Sainz, che agli spagnoli di Marca ha svelato: “In Ferrari anche se i risultati non sono stati un disastro tutti ci aspettavamo qualcosa in più. A Baku la nostra macchina è migliorata e restano 18 Gran Premi e 5 Sprint, la stagione è appena iniziata. Bisogna mantenere alta la motivazione perché il campionato è lunghissimo”. Lo spagnolo ci crede e a Miami ci proverà.

F1 Miami, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Miami? Negli Usa, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il primo podio stagionale.

Venerdì 5 maggio

Ore 20: Prove libere 1

Ore 23.30: Prove libere 2

Sabato 6 maggio

Ore 18.30: Prove libere 3

Ore 22: qualifiche

Domenica 7 maggio

Ore 21.30: gara

