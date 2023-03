F1 in pista col GP Bahrain: dove vedere la prima gara

Fonte: ANSA La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc in Bahrain

L’attesa è finalmente finita e a più di 100 giorni di distanza dall’ultimo Gran Premio corso, la Formula 1 torna in pista. Nuova stagione, qualche volto nuovo, ma sfida che si ripete nel Mondiale di F1 tra Red Bull e Ferrari che proveranno a contendersi, insieme a Mercedes, il titolo costruttori e piloti, con il bi-campione del Mondo Max Verstappen che proverà a centrare la tripletta a bordo della sua scattante, quanto mai vincente, RB19.

Lo spegnimento dei semafori per il via della prima gara stagionale è fissato per le 16 di domenica 5 marzo 2023 a Sakhir, per il GP del Bahrain, ma prima della corsa ci sono tanti ostacoli da superare.

F1 GP Bahrain, si apre la sfida mondiale

Facendo un salto indietro di un anno, il GP del Bahrain è visto con grande fiducia per i tifosi della Ferrari che lo scorso anno, proprio a Sakhir, avevano brindato alla prima vittoria stagionale di Charles Leclerc. Un grande avvio di stagione quello del monegasco che però, gara dopo gara, ha lasciato per strada punti importantissimi all’avversario Max Verstappen che lo ha staccato nettamente volando verso il secondo titolo mondiale in carriera.

Anche il 2023, visti i test svoltisi nelle scorse settimane, sembrano poter riproporre il duello tra “Super Max” e Leclerc, ma tanti altri sono i piloti da non sottovalutare. Dai compagni di scuderia in Red Bull (Sergio Perez) e Ferrari (Carlos Sainz), in lizza per il titolo ci sono anche i piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell, mentre diversi potrebbero essere gli outsider dai nomi altisonanti. Può essere la stagione della consacrazione di McLaren, con Norris e Piastri al volante, e Alpine, con Ocon che ha accolto in squadra il connazionale Gasly, così come quella delle sorprese Alfa Romeo, Williams e Aston Martin. Non resta che aspettare lo spegnimento dei semafori a Sakhir per poter tirare le somme di una prima di una stagione che riserverà tantissime sorprese.

F1 GP Bahrain, come seguirlo in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del primo GP dell’anno di F1? In Bahrain, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW che propone un pacchetto imperdibile per seguire tutte le gare della stagione dei motori. Quindi mettetevi comodi sul divano o accendete i cellulari sintonizzandovi sul sito o l’app di NOW per godervi il primo emozionante weekend di F1 in Bahrain. Di seguito i giorni e gli orari.

Venerdì 3 marzo 2023

12:30 Prove Libere 1 F1

16:00 Prove Libere 2 F1

Per chi invece fosse interessato anche al mondo dei motori più giovane, il programma prevede anche un ricco weekend in compagnia di F2 e F3, categorie minori dalle quali vengono fuori i piloti del futuro. Ecco quindi la programmazione del venerdì:

08:55 Prove Libere F3

10:05 Prove Libere F2

14.00 Qualifiche F3

17:30 Qualifiche F2

Sabato 4 marzo 2023

12:30 Prove Libere 3 F1

16:00 Qualifiche F1

In pista, come detto, anche F2 e F3 con i seguenti orari per il sabato:

10.15 Gara-1 F3

14:15 Gara-1 F2

Domenica 5 marzo 2023

16:00 Gara F1

Ma prima della gara di F1, occhi puntati in pista a Sakhir per le corse dei giovanissimi, col programma della domenica che verrà aperto da gara-2 di F2 e F3:

09.50 Gara-2 F3

11:20 Gara-2 F2