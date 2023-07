F1 Belgio, a Spa c’è la Sprint: dove seguire la gara in tv

Fonte: ANSA Charles Leclerc, pilota Ferrari

Una tira l’altra, perché la sosta è ormai a un passo. La F1 non si ferma mai e dopo aver fatto tappa all’Hungaroring di Budapest pianta tende e paddock in un altro dei tracciati più iconici del Mondiale, uno di quelli che solo a nominarlo si sente il peso della storia del automobilismo: Spa-Francorchamps. Il Circus, infatti, fa tappa in Belgio, per il tredicesimo appuntamento dell’anno che, a meno di incredibili sorprese, sembra poter essere preda ancora una volta del solito, instancabile e prendi-tutto Max Verstappen.

Verstappen per l’ottava meraviglia con l’incognita

Un Gran Premio come fosse di casa, lui che ha i natali ad Hasselt in Belgio ma è cresciuto in Olanda con papà Jos, per Verstappen che a Spa ha l’occasione di mettere in tasca l’ottava meraviglia, ovvero l’ottavo successo stagionale di fila. Doppia occasione per il belga-olandese di Red Bull, con il weekend che porta con sé la terza Sprint dell’anno in cui, tra un terzo posto a Baku e il successo a Spielberg, il due volte iridato è riuscito a consolidare il proprio primato.

A 11 gare dal termine, Super Max conta 281 punti in classifica e ben 110 di vantaggio sul primo inseguitore, il compagno di box Sergio Perez, che di fatto sembra non competere per il mondiale. Dunque, escludendo il messicano, Verstappen è come se avesse 142 punti di vantaggio per il Mondiale, che porterebbe l’olandese a vedere in Spa l’ennesimo tassello di un terzo titolo iridato che ormai è in dirittura d’arrivo. In caso di successo in Belgio, infatti, non è escluso che la festa possa arrivare già nel GP del Qatar a inizio ottobre o, addirittura, ancor prima in Giappone a fine settembre.

Ma i calcoli saranno rimandati più in là, anche per perché dopo Spa ci sarà spazio a una sosta di un mese in cui tutti, Max compreso, potranno ricaricare le pile. Serve riposo e concentrazione alle Ferrari, che anche in Belgio cercheranno la scossa per la stagione che non sta regalando tanti squilli. Ma sarà anche un weekend in cui dover fare i conti col maltempo.

La più grande incognita, infatti, è legata alle condizioni meteo, con venerdì che potrebbe essere una giornata interlocutoria col 90% delle probabilità di pioggia. Sabato si scende al 75%, con una Sprint che può essere bagnata, mentre domenica potrebbe splendere il sole, con condizioni d’asciutto direttamente per la gara.

F1 Belgio, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Spa? In Belgio, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il podio, fine settimana in cui il format cambia per la Sprint con il venerdì che dà già la qualifica per la gara e il sabato tutto dedicato al mini-GP da 100 chilometri.

Venerdì 28 luglio

Libere 1: ore 13.30

Qualifiche: ore 17

Sabato 29 luglio

Sprint Shootout: ore 12

Sprint: ore 16.30

Domenica 30 luglio

Gara: ore 15