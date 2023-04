F1 Baku, weekend rivoluzionato: dove vederla in tv

Fonte: ANSA Le SF-23 di Sainz e Leclerc ai box Ferrari

Un mese di digiuno, per poi tornare in pista con novità importantissime e una vera e propria rivoluzione del format di gara. La Formula 1 torna a correre in Azerbaijan per il GP di Baku, con un mese di “sosta” alle spalle dopo il GP di Melbourne in cui, ancora una volta, purtroppo la Ferrari è uscita con le ossa rotte.

Ma in terra azera, dove tutti i team porteranno aggiornamenti alle monoposto per cercare di essere ancor più competitivi in una lotta mondiale che almeno per il momento sembra essere confinata tra i box della Red Bull, ci sarà spazio per la prima delle sei Sprint Race della stagione che mai come a Baku è sotto la luce dei riflettori per la rivoluzione pensata dalla F1 Commission.

F1 a Baku con la nuova Sprint Race

Tutti in pista a Baku, ma non come sempre. Il weekend in Azerbaijan, infatti, è segnato in rosso sul calendario per l’arrivo della prima Sprint della stagione, che quest’anno saranno in totale sei. La gara da 100 km, inserita per la prima volta nel 2021 in alcuni fine settimana di gara, avrà modo di ripetersi quindi in altre tappe.

Baku (Azerbaijan, 29 aprile)

Spielberg (Austria, 1 luglio)

Spa (Belgio, 29 luglio)

Lusail (Qatar, 7 ottobre)

Austin (Usa, 21 ottobre)

Interlagos (Brasile, 4 novembre)

Ma a far stare tutti attenti a quanto succederà a Baku è stata la decisione presa negli scorsi giorni dalla FIA, con una Sprint Race cambiata per un maggior spettacolo in pista. Proprio in terra azera, infatti, verrà adottato un weekend di Sprint diverso, con una sessione di libere in meno per dare maggior spazio proprio alla Sprint.

In poche parole venerdì ci sarà l’unica sessione di libere del weekend, con 60′ in pista per i piloti del mondiale per provare le monoposto in vista della qualifica del pomeriggio. Dalle 15, infatti, i motori si riaccendono per le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del GP. Sta qui infatti la novità, con le qualifiche del venerdì che non andranno a dare la griglia della Sprint, bensì solo quella della domenica.

Sabato, infatti, il ritorno in pista è col botto con una sessione di qualifiche ShootOut, ovvero una finestra ridotta (Q1 12 minuti, Q2 10 e Q3 8) che determinerà invece l’ordine di partenza della Sprint Race. Nella Sprint Shootout sono obbligatorie le seguenti gomme nuove: Q1 Media, Q2 Media, Q3 Soft. Poi nel pomeriggio la Sprint, che porta di fatto il sabato a essere una giornata a sé stante.

F1 Baku, dove vedere il weekend in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Baku? In Azerbaijan, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il primo podio stagionale.

Venerdì 28 aprile

Ore 11.30: F1 – prove libere 1

Ore 15: F1 – Qualifiche

Sabato 29 aprile

Ore 10.30: F1 – Qualifiche ShootOut

Ore 15.30: F1 Sprint

Domenica 30 aprile

Ore 13: F1 gara