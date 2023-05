Fonte: ANSA Europa League, dove vedere Juventus e Roma in TV e streaming

C’è un antico detto popolare, molto conosciuto soprattutto al Nord Italia, tramandato dalle comunità di pastori e allevatori che ogni anno, con l’arrivo della stagione invernale e dei mesi più freddi, erano soliti compiere la cosiddetta transumanza. Stiamo parlando del viaggio che veniva imposto alle greggi di bestie per permettere loro di trascorrere il periodo più gelido dell’anno nelle località dal clima più mite, ossia quelle di pianura o nei pressi delle coste marittime.

“Le pecore si contano a maggio” erano soliti dire i proprietari degli ovini, alludendo al fatto che non sempre tutti i mammiferi sopravvivevano durante il tragitto. Dunque, non era poi così importante avere un alto numero di agnelli alla partenza, quanto ritrovarseli tutti vivi e vegeti una volta giunti a destinazione. Una metafora perfetta per essere utilizzata nel mondo del calcio, e in effetti sono moltissimi gli allenatori e i presidenti che vi hanno fatto ricorso col passare degli anni.

Juve e Roma pronte per le semifinali di Europa League: tutte le info per vedere le partite in TV e streaming

Ebbene, ora che il mese di maggio ha fatto capolino anche in questo 2023, il tempo di definire i verdetti della stagione calcistica non è più rimandabile. E mai come quest’anno sono davvero moltissime le squadre italiane che ancora stanno lottando per raggiungere traguardi davvero prestigiosi, molti dei quali assolutamente impronosticabili ad inizio stagione.

Mentre il Napoli di Luciano Spalletti si gode la meritata festa per la conquista del terzo scudetto della sua storia , altre 5 compagini del nostro campionato sono impegnate in quelli che si preannunciano come 10 giorni davvero di fuoco. Se, da una parte, l’evento clou sarà sicuramente la semifinale di Champions League che vede fronteggiarsi il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi (con tutte le info su dove vedere la doppia sfida in TV e streaming in questo approfondimento ), i colori italiani saranno assoluti protagonisti anche nelle altre coppe europee.

Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen: come seguire le semifinali di Europa League in TV e streaming

Infatti, nelle due serate di giovedì 11 maggio e del successivo giovedì 18 maggio, andranno in scena le semifinali di Europa League, con ben 2 squadre italiane presenti: mentre la Juventus di Massimiliano Allegri cercherà di strappare il pass per la finale contro gli spagnoli del Siviglia, in contemporanea la Roma allenata da José Mourinho affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Entrambi i nostri team inizieranno il doppio confronto giocando in casa, mentre 7 giorni più tardi voleranno in trasferta sperando di poter contare su un risultato favorevole dopo la gara d’andata. L’obiettivo di tutti è quello di poter disputare la finale in programma il prossimo mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria.

Tutte le 4 partite delle semifinali di Europa League saranno visibili in diretta collegandosi sulla piattaforma DAZN . Il calcio d’inizio è fissato sempre alle ore 21, sia per quanto riguarda i match della prima settimana, sia per le gare di ritorno di giovedì 18 maggio. Nelle ultime ore il canale web ha raggiunto un accordo con l’Agcom (l’Autorità garante delle comunicazioni) per permettere la trasmissione delle 2 partite in chiaro anche su Rai Uno e Tv8.

Questo dunque lo schema completo delle 2 semifinali di Europa League per quanto riguarda le gare di andata in programma giovedì 11 maggio:

Juventus – Siviglia (ore 21, DAZN e Rai Uno )

) Roma – Bayer Leverkusen (ore 21, DAZN e Tv8)