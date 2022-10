Europa e Conference League: dove vedere in tv Roma, Lazio e Fiorentina

Fonte: ANSA Giocatori della Roma in campo contro il Betis.

Quarta giornata di Europa League intensa, giovedì 13 ottobre, con le consuete 16 partite in programma tra il pomeriggio e la prima serata. Tra i match più interessanti, oltre a quelli di club internazionali come Bodo Glimt e Arsenal, Union Berlino e Malmo, Manchester United e Omonia Nicosia, Real Sociedad e Sheriff, ci saranno quelli delle due squadre capitoline. Lazio e Roma tornano in campo con la speranza di portare a casa risultati migliori, dopo il pareggio dei biancocelesti in trasferta e la sconfitta dei giallorossi in casa.

Nella quarta giornata di Conference League, poi, un’altra squadra italiana, la Fiorentina, disputerà il primo match di ritorno della fase a gironi del gruppo A. Cercando di bissare il successo dell’andata e dunque conquistando la possibilità di qualificarsi al turno successivo.

UEFA Europa League: dove vedere Betis – Roma e dove vedere Lazio – Sturm

Due, come già detto, gli appuntamenti di Europa League.

Betis – Roma , alle 18.45.

, alle 18.45. Lazio – Sturm, alle 21.00.

Sarà possibile guardare i giallorossi solo attraverso le piattaforme Sky e Dazn, mentre il match all’Olimpico dei biancocelesti sarà trasmesso anche in chiaro su Tv8.

Per gli abbonati Sky i canali di riferimento per guardare le partite sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). I match di Europa League sono trasmessi anche su Sky Go e NOW Tv.

i canali di riferimento per guardare le partite sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). I match di Europa League sono trasmessi anche su Sky Go e NOW Tv. Gli abbonati Dazn possono guardare le partite attraverso le smart tv compatibili con l’applicazione ufficiale, attraverso un televisore collegato a un decoder Sky Q, alle console per videogame Play Station 4, Play Station 5 e Xbox One, o ai dispositivi Tim Vision, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

UEFA Europa Conference League: dove vedere Fiorentina – Hearts

Questo invece l’appuntamento per i tifosi che guarderanno i viola in azione contro gli scozzesi in Conference League.

Fiorentina – Hearts, alle 18.45.

Qua i modi per guardare il match.

Per gli abbonati Sky i canali di riferimento per guardare la partita sono Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253). I match di Europa League sono trasmessi anche su Sky Go e NOW Tv.

i canali di riferimento per guardare la partita sono Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253). I match di Europa League sono trasmessi anche su Sky Go e NOW Tv. Gli abbonati Dazn possono guardare la partita attraverso le smart tv compatibili con l’applicazione ufficiale, attraverso un televisore collegato a un decoder Sky Q, alle console per videogame Play Station 4, Play Station 5 e Xbox One, o ai dispositivi Tim Vision, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Come abbonarsi a DAZN e Sky risparmiando sui prezzi di iscrizione

Potete trovare tutte le offerte per iscriversi a DAZN cliccando qua, usufruendo di sconti e promozioni che regolarmente vengono messi a disposizione. Abbonarsi è semplice e il periodo di prova iniziale è gratuito, con la possibilità di recedere in ogni momento. Potreste inoltre decidere di iscrivervi al servizio attraverso Sky, con la conveniente offerta di cui vi abbiamo parlato qua.

Con DAZN e Sky è possibile guardare anche le partite di UEFA Champions League. La migliore partita del mercoledì è trasmessa su Prime Video. Il servizio di streaming è disponibile per tutti gli abbonati del programma Amazon Prime, insieme a tanti vantaggi su spedizioni, spazio di archiviazione e contenuti multimediali. Potete iscrivervi gratis per 30 giorni cliccando qua. Gli studenti hanno diritto a ben 90 giorni di prova.