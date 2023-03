Europa League, come vedere Friburgo-Juve e Sociedad-Roma

Fonte: ANSA I fuoriclasse di Juventus e Roma, Angel Di Maria e Paolo Dybala

Il ritorno degli ottavi di Europa League in programma giovedì 16 marzo rappresenta un esame decisivo per la stagione di Juventus e Roma. Soprattutto per i bianconeri, il passaggio ai quarti potrebbe essere la svolta per il riscatto di una stagione complicata, per puntare attraverso la vittoria del torneo alla qualificazione Champions, preclusa al momento in campionato dalla penalizzazione di 15 punti. La squadra di Allegri parte dal vantaggio dell’andata per 1-0 contro il Friburgo e dovrà chiudere i conti in Germania. Zampata finale che, dopo il 2-0 all’Olimpico contro la Real Sociedad, dovrà sferrare anche la formazione di José Mourinho, deciso a conquistare il secondo trofeo europeo di fila dopo la Conference vinta l’anno scorso.

Dove vedere Friburgo-Juve e Sociedad-Roma: le partite

Nonostante l’ottimo risultato dell’andata, ad attendere i giallorossi c’è però una trasferta tutt’altro che agevole nei Paesi Baschi, contro quella che è la quarta forza della Liga spagnola.

La Real Sociedad ha perso le ultime due in Europa con il Manchester United e Roma, ma non arriva a tre sconfitte consecutive in competizioni europee dal 2013, quando giocava la fase a gironi di Champions League. Di contro, la squadra di San Sebastian ha vinto però solo uno dei sette confronti con le formazioni italiane.

Dal canto suo la Roma ha passato il turno nelle ultime due occasioni in cui ha vinto la gara d’andata nella fase a eliminazione diretta dell’Europa League, una di queste proprio contro una squadra spagnola, il Villarreal nell’edizione 2016/17. Inoltre nelle ultime due sfide europee non ha subito e giovedì potrebbe registrare tre “clean sheet” consecutivi cosa che non accadeva dal novembre 2020.

La Juventus invece ha perso solo uno degli ultimi nove confronti in tutte le competizioni europee con formazioni militanti in Bundesliga, ma nei nove precedenti con le squadre tedesche tra Coppa UEFA ed Europa League in non è mai stata eliminata.

Anche se il Friburgo non ha mai perso la gara di ritorno in una fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee e non hai mai subito due sconfitte consecutive in Europa, ai bianconeri basterebbe anche un pareggio visto il vantaggio per 1-0 dell’andata.

Friburgo-Juventus e Real Sociedad-Roma si potranno vedere giovedì 16 marzo in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su Dazn.

La partita della Juventus è disponibile a partire dalle 18.45 in chiaro su TV8 e per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (numero 253). Stessi canali della Roma che però giocherà dalle 21, su Sky Sport Uno e Sky Sport.

Le due gare saranno trasmesse anche su Now TV che propone in streaming il grande calcio della Serie A, di Champions, Conference e Europa League.