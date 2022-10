Europa e Conference League, dove vedere Roma, Lazio e Fiorentina

Fonte: ANSA DAZN o Sky? Dove vedere Roma, Lazio e Fiorentina

Dopo la sosta di due settimane per consentire lo svolgimento delle partite delle Nazionali – con le amare vittorie in Nations League degli Azzurri di Roberto Mancini, che a novembre rimarranno a guardare i Mondiali che si svolgeranno in Qatar – i club hanno riabbracciato i propri tesserati in vista di un vero e proprio tour de force autunnale.

Ci aspettano sei settimane di grande spettacolo sui campi di tutta Europa, un periodo decisivo per determinare prospettive e ambizioni delle squadre nei rispettivi campionati e nelle coppe europee. E sono proprio quest’ultime a tenere incollati milioni di tifosi in questi giorni di metà settimana, con ben sette italiane impegnate nelle rassegne internazionali.

Ritornano le coppe europee: dove vedere Roma, Lazio e Fiorentina in Tv e streaming

Dopo la scorpacciata di gol ed emozioni nelle magiche sfide di Champions League che hanno visto protagoniste (con fortune alterne) prima Napoli e Inter, poi Milan e Juve, anche le altre due competizioni continentali sono pronte a riaprire i battenti.

Infatti, nella serata di giovedì 6 ottobre, la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho torneranno a difendere i colori italiani nel terzo turno della fase a gironi di Europa League. Contemporaneamente anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà protagonista fuori dai confini nazionali, impegnata nella sua terza sfida stagionale (preliminari esclusi) di Conference League.

Terzo turno delle coppe europee: quando giocano Roma, Lazio e Fiorentina e come vederle

Al rientro dopo la pausa, la situazione non potrebbe essere più incerta per le due squadre della Capitale. Da una parte i giallorossi del tecnico portoghese, forti della vittoria in Serie A di sabato scorso contro l’Inter, scenderanno in campo contro gli spagnoli del Real Betis di Siviglia, ancora imbattuti in coppa e attualmente al primo posto nel gruppo C, un girone che vede la Roma inseguire a tre punti di distanza.

Dall’altra parte i biancocelesti (anch’essi reduci da un successo in campionato per 4-0 contro lo Spezia) che affronteranno la trasferta in terra straniera contro gli austriaci dello Sturm Graz. Qui la classifica vede tutte le quattro partecipanti appaiate a quota 3 punti dopo i primi due incontri del gruppo F.

Anche la Fiorentina torna in campo nel palcoscenico europeo con l’obbligo di inseguire le rivali del gruppo A di Conference League. I viola voleranno oltremanica per affrontare gli scozzesi degli Hearts, una sfida cruciale per le sorti di un girone in cui la compagine toscana ha racimolato un solo punto nelle prime due uscite.

Lazio, Roma e Fiorentina: il programma completo delle coppe europee e dove vedere le partite in TV

Di seguito il programma completo delle partite di Roma, Lazio e Fiorentina, con tutte le informazioni che riguardano l’orario del calcio d’inizio e dove vedere gli incontri in TV e in streaming.

Europa League

Roma-Real Betis (terza giornata del gruppo C), giovedì 6 ottobre, ore 21 (DAZN, Sky Go, Sky Sport Uno, Sky 4k, NOW TV)

(terza giornata del gruppo C), giovedì 6 ottobre, ore 21 (DAZN, Sky Go, Sky Sport Uno, Sky 4k, NOW TV) Sturm Graz-Lazio (terza giornata del gruppo F), giovedì 6 ottobre, ore 18:45, (DAZN, Sky Go, Sky Sport Uno, NOW TV)

Conference League

Hearts-Fiorentina (terza giornata del gruppo A), giovedì 6 ottobre, ore 21, (DAZN, Sky Go, Sky Sport Football, Tv8, NOW TV)

